〈穎崴尾牙〉2024年獲利將創高 員工平均年薪衝22個月

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-01-08 19:17

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測試介面大廠穎崴 (6515-TW) 近期於各區域舉辦尾牙，今 (8) 日從新竹分公司開跑，董事長王嘉煌表示，去年公司營收 57.98 億元，創下歷史新高，獲利也將同步創高，為感謝同仁一年來辛苦的付出與努力，穎威去年員工平均年薪超過 22 個月。

穎崴今日起從新竹分公司、高雄總部、上海蘇州分公司等陸續展開尾牙，隨著員工數持續增加、總人數來到 1001 人，席開桌數創高，達總計 120 桌。

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王嘉煌指出，2024 年是穎崴豐收的一年，整體業績創歷年新高，新產品線也更臻成熟，在高雄探針廠，探針自製月產能 300 萬支針達陣，隨著營業額創高、出貨量更不斷放大；在垂直探針卡部分，MEMS 獲得多家客戶驗證，之後會陸續有進展。

展望 2025 年，穎崴在高階測試的技術、產能都會持續提升，相信 2025 年會有很不錯的成績。

除了業績創高，穎崴在慈善活動腳步從未停歇，號召同仁參與第三方機構舉辦的慈善路跑活動，以及舉辦 23 周年慶暨慈善音樂晚會，前者由穎崴董事長王嘉煌全程領跑完賽，後者則邀請並贊助兒少、長照、身障、心障四大面向的關懷團體表演，同時捐助在學的莘莘學子獎學金、提供兒少關懷團體暑期夏令營活動經費等。