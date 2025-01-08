〈穎崴尾牙〉AI需求太旺 訂單看到3月 目標2027年營收達百億元

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-01-08 19:35

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測試介面大廠穎崴 (6515-TW) 今 (8) 日舉辦尾牙，展望今年，董事長王嘉煌表示，在 AI 需求驅動下，目前訂單已經看到 3 月，動態老化測試座 (Functional Burn-in) 也預計在第四季放量，看好營收將呈現雙位數成長、再創新高，內部也訂定三年後 (2027 年) 營收要達百億元。

王嘉煌指出，AI 晶片相關客戶的需求預計從去年一路延續至今年，現階段訂單已經看到 3 月，是過去很少發生的情況，尤其在探針卡部分幾乎呈現 24 小時趕工。

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隨著客戶傾向將最終測試 (FT) 與系統級測試 (SLT) 相結合，藉此縮短後段測試時間，王嘉煌說，動態老化測試座 (Functional Burn-in) 將配合客戶出貨，預計明年第四季會陸續放量。