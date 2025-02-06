川普政府「優離」方案已4萬人申請 但仍充滿爭議
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-06 14:40
川普政府正積極推動一項名為「分岔路口」(Fork in the Road) 的離職方案，鼓勵聯邦雇員自願離職，並提供優厚的經濟誘因，承諾支付薪水和福利至 9 月底。此舉旨在縮減聯邦機構規模，精簡政府運作，但卻在聯邦雇員中引發了廣泛的憂慮和不安。
根據白宮數據，截至周三 (5 日)，已有超過 4 萬名員工接受了這項方案，約占聯邦文職人員總數的 2%。人事管理局 (OPM) 官員表示，預計在周四截止日期前，申請人數還會大幅增加。川普政府希望藉此計畫，縮減 5% 至 10% 的聯邦勞動力。
然而，這項方案的細節和執行方式引起了許多爭議。教育部的官員透露，新任幕僚長 Rachel Oglesby 和首席人力資本官 Jacqueline Clay 在一次全體員工視訊會議上，說明了這項「分岔路口」方案存在重大保留條款。
據 3 位不願透露姓名的官員表示，教育部長有權撤銷協議，或政府可能停止支付薪水，而接受延遲離職方案的員工將放棄所有法律索賠。這些員工表示，他們目前只看過離職協議的範本，必須在周四晚上同意離職，才能看到實際的分離條款。
一位參加會議的教育部官員表示，這聽起來像是一個二手車經銷商的廣告，像是「現在就行動，只有今天！」。
人事管理局在一份備忘錄中表示，辭職提議的「保證對政府具有約束力」，如果政府違背承諾，員工有權要求撤銷辭職。然而，備忘錄中的一份範本協議包含一項條款，即機構負責人保留撤銷協議的唯一酌處權，且員工放棄在功績制度保護委員會「或任何其他論壇」挑戰協議的權利。
此外，人事管理局也告知員工，如果他們不接受這項協議，無法保證他們的工作安全。
人事管理局在一封發給聯邦雇員的電子郵件中表示，大多數聯邦機構「很可能會透過重組、調整和裁員來縮減規模」。
聯邦雇員工會已敦促會員不要接受這項協議，質疑其合法性和可執行性。美國政府雇員協會 (American Federation of Government Employees) 全國主席 Everett Kelley 表示：「聯邦雇員不應被未經選舉產生的億萬富翁及其走狗的花言巧語所誤導」。
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