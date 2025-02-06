川普政府「優離」方案已4萬人申請 但仍充滿爭議

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-06 14:40

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川普政府正積極推動一項名為「分岔路口」(Fork in the Road) 的離職方案，鼓勵聯邦雇員自願離職，並提供優厚的經濟誘因，承諾支付薪水和福利至 9 月底。此舉旨在縮減聯邦機構規模，精簡政府運作，但卻在聯邦雇員中引發了廣泛的憂慮和不安。

根據白宮數據，截至周三 (5 日)，已有超過 4 萬名員工接受了這項方案，約占聯邦文職人員總數的 2%。人事管理局 (OPM) 官員表示，預計在周四截止日期前，申請人數還會大幅增加。川普政府希望藉此計畫，縮減 5% 至 10% 的聯邦勞動力。

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然而，這項方案的細節和執行方式引起了許多爭議。教育部的官員透露，新任幕僚長 Rachel Oglesby 和首席人力資本官 Jacqueline Clay 在一次全體員工視訊會議上，說明了這項「分岔路口」方案存在重大保留條款。

據 3 位不願透露姓名的官員表示，教育部長有權撤銷協議，或政府可能停止支付薪水，而接受延遲離職方案的員工將放棄所有法律索賠。這些員工表示，他們目前只看過離職協議的範本，必須在周四晚上同意離職，才能看到實際的分離條款。

一位參加會議的教育部官員表示，這聽起來像是一個二手車經銷商的廣告，像是「現在就行動，只有今天！」。

人事管理局在一份備忘錄中表示，辭職提議的「保證對政府具有約束力」，如果政府違背承諾，員工有權要求撤銷辭職。然而，備忘錄中的一份範本協議包含一項條款，即機構負責人保留撤銷協議的唯一酌處權，且員工放棄在功績制度保護委員會「或任何其他論壇」挑戰協議的權利。

此外，人事管理局也告知員工，如果他們不接受這項協議，無法保證他們的工作安全。

人事管理局在一封發給聯邦雇員的電子郵件中表示，大多數聯邦機構「很可能會透過重組、調整和裁員來縮減規模」。