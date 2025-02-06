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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)目標價調升至115元，幅度約6.98%

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 12:10


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對景碩(3189-TW)提出目標價估值：中位數由107.5元上修至115元，調升幅度6.98%。其中最高估值127元，最低估值74.5元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予景碩(3189-TW)評價：積極樂觀0位、保持中立4位、保守悲觀2位。

景碩(3189-TW)今(6日)收盤價為96.3元。近5日股價下跌3.06%，相關半導體業近5日下跌1.73%，集中市場加權指數下跌1.55%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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