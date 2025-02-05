鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)目標價調降至107.5元，幅度約6.52%
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 14:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對景碩(3189-TW)提出目標價估值：中位數由115元下修至107.5元，調降幅度6.52%。其中最高估值159元，最低估值74.5元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予景碩(3189-TW)評價：積極樂觀0位、保持中立4位、保守悲觀2位。
景碩(3189-TW)今(5日)收盤價為95.1元。近5日股價下跌4.49%，相關半導體業近5日下跌3.14%，集中市場加權指數下跌3.11%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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