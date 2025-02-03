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鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為115元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 12:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對景碩(3189-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.46元上修至1.5元，其中最高估值1.96元，最低估值1.39元，預估目標價為115元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.96(1.96)7.4810.76
最低值1.39(1.39)3.75.07
平均值1.52(1.51)5.357.62
中位數1.5(1.46)5.016.48

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值32,368,88038,032,38043,205,000
最低值30,600,00034,400,00040,963,710
平均值31,295,61036,668,89041,742,630
中位數31,226,50036,927,34041,669,120

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.1115.478.561.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		26,832,18741,626,48635,672,76327,098,474

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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