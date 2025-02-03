鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為115元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 12:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對景碩(3189-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.46元上修至1.5元，其中最高估值1.96元，最低估值1.39元，預估目標價為115元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.96(1.96)
|7.48
|10.76
|最低值
|1.39(1.39)
|3.7
|5.07
|平均值
|1.52(1.51)
|5.35
|7.62
|中位數
|1.5(1.46)
|5.01
|6.48
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|32,368,880
|38,032,380
|43,205,000
|最低值
|30,600,000
|34,400,000
|40,963,710
|平均值
|31,295,610
|36,668,890
|41,742,630
|中位數
|31,226,500
|36,927,340
|41,669,120
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.11
|15.47
|8.56
|1.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,832,187
|41,626,486
|35,672,763
|27,098,474
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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