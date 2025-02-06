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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至29.55元，預估目標價為600元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 08:13


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2024年EPS預估：中位數由29.3元上修至29.55元，其中最高估值29.83元，最低估值27.75元，預估目標價為600元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值29.83(30.06)39.0744.6
最低值27.75(27.75)28.1128.06
平均值29.22(29.1)33.0137.36
中位數29.55(29.3)32.9337.82

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值116,264,000133,524,840153,073,000
最低值113,360,000124,943,440136,557,220
平均值113,858,340130,126,590144,022,920
中位數113,394,000130,122,500143,509,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS17.8531.623317.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		95,179,276111,789,791105,504,28677,759,470

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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