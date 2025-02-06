鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至29.55元，預估目標價為600元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 08:13
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2024年EPS預估：中位數由29.3元上修至29.55元，其中最高估值29.83元，最低估值27.75元，預估目標價為600元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|29.83(30.06)
|39.07
|44.6
|最低值
|27.75(27.75)
|28.11
|28.06
|平均值
|29.22(29.1)
|33.01
|37.36
|中位數
|29.55(29.3)
|32.93
|37.82
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|116,264,000
|133,524,840
|153,073,000
|最低值
|113,360,000
|124,943,440
|136,557,220
|平均值
|113,858,340
|130,126,590
|144,022,920
|中位數
|113,394,000
|130,122,500
|143,509,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|17.85
|31.62
|33
|17.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,179,276
|111,789,791
|105,504,286
|77,759,470
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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