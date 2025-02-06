〈台股開盤〉台積電領權值股強漲、聯發科創新高 強勢反彈格局確立
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-06 09:36
台北股市今 (6) 日在權值股台積電 (2330-TW) 、聯發科 (2454-TW) 開盤後領軍大漲，集中市場開盤後大漲 186.84 點，大盤指數最高達 23348.42 點，自春節開紅盤跳空下跌以來的反彈幅度逾 0.618，市場專家指出，雖然大盤量能不出，但以目前技術線型來看，大盤屬於強勢反彈，但仍應以審慎操作爲宜。
就今晨突發消息來看，遠東新 (1402-TW) 新埔廠於今日凌晨 2 點 53 分發生氣爆事件，立即通報消防隊進廠協助， 火勢於 3 點半左右撲滅，詳細起火原因仍待調查中，目前 21 人送往附近醫院進行救治，已知有 2 人死亡、5 人重傷及 14 人輕傷，廠房及設備損失尚在估計中，發生事故的聚合設備目前日產 160 噸，對生產營運無重大影響。
台股 6 日早盤以 23226.5 點開出，最高 23348.42 點，最低爲開盤的點位 23226.5 點，預估市場成交值 3691 億元，早盤聯發科、廣達 (2382-TW) 股價走強，台光電 (2383-TW)、富喬 (1815-TW) 等 PCB 上游材料股大漲，電子類股上漲 0.99%，占大盤成交值 77%。航運股指數下跌。
資深證券分析師簡伯儀說，春節後開紅盤跳空下跌以來的反彈幅度逾 0.618，以目前技術線型來看，大盤屬於強勢反彈。
今天早盤亞光 (3019-TW) 績強，蘋果概念股的大立光 (3008-TW) 走弱，玉晶光 (3406-TW) 股價平盤附近震盪。。
IC 載板類股走勢上，欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 全數上漲。而貨櫃航運長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 早盤全數走跌，航運類股指數下跌 0.3%。
今晨收盤的美股方面，費半指數大漲超 2%，表現最佳。那斯達克指數上漲近 0.2%，標準普爾 500 指數微升約 0.4%。道瓊工業指數漲幅超過 300 點。
美股收盤道瓊指數上漲 317.24 點，或 0.71%，收 44,873.28 點。 那斯達克指數上漲 38.31 點，或 0.19%，收 19,692.33 點。S&P 500 指數上漲 23.6 點，或 0.39%，收 6,061.48 點。費城半導體指數上漲 114.91 點，或 2.31%，收 5,091.50 點。NYSE FANG + 指數上漲 62.96 點，或 0.46%，收 13,698.59 點。
輝達 (NVDA-US) 收盤漲逾 5%，報每股 125.00 美元。台股 ADR 全數收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.22%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.13%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.31%。
統一證券指出，中國 AI DeepSeek 的低成本被認為可能衝擊市場，然而，美國科技巨頭 Google，卻意外宣布將今年的資本支出提高至 750 億美元，遠高於市場預期，帶動 AI 概念股信心回穩。目前指數連 2 日反彈，位於各均線之上，若外資期貨空單能持續下降，則台股有機會回補農曆年開盤跳空缺口。操作建議汰弱留強，選股方向以紡織鞋材、航空航太、內需消費及消費 IC、AI PC 與顯卡，及高殖利率的營建等族群為主。
2 月 5 日台北股市三大法人合計買超 329.54 億元。其中外資買超 254.03 億元，投信買超 48.78 億元，自營商買超 26.73 億元。外資買超前五大為凱基金、鴻海、陽明、長榮、泰金寶。
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