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鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)目標價調降至775元，幅度約3.13%

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 16:10


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)提出目標價估值：中位數由800元下修至775元，調降幅度3.13%。其中最高估值1200元，最低估值635元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予譜瑞-KY(4966-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立11位、保守悲觀2位。

譜瑞-KY(4966-TW)今(6日)收盤價為715元。近5日股價上漲1%，相關半導體類指數近5日下跌2.69%，櫃買市場加權指數下跌1.07%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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