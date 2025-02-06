鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)目標價調降至775元，幅度約3.13%
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 16:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)提出目標價估值：中位數由800元下修至775元，調降幅度3.13%。其中最高估值1200元，最低估值635元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予譜瑞-KY(4966-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立11位、保守悲觀2位。
譜瑞-KY(4966-TW)今(6日)收盤價為715元。近5日股價上漲1%，相關半導體類指數近5日下跌2.69%，櫃買市場加權指數下跌1.07%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 【量大強漲股整理】12月作夢行情，未來關注那些事件?基本面如何選股?
- Q1不淡、營收估持平上季 宣布擬買回2000張庫藏股
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估上修至41.26元，預估目標價為793.5元
- 盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)大漲7.21%，報758元
下一篇