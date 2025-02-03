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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)目標價調升至115元，幅度約3.6%

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 12:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對景碩(3189-TW)提出目標價估值：中位數由111元上修至115元，調升幅度3.6%。其中最高估值159元，最低估值74.5元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予景碩(3189-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立4位、保守悲觀2位。

景碩(3189-TW)今(3日)收盤價為92.5元。近5日股價上漲0%，相關半導體業近5日上漲0%，集中市場加權指數上漲0%，股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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