​​​​​​​2025經濟如「蛇」行？施羅德：台股受惠AI成長動能及回補庫存 可望先蹲後跳

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-06 22:04

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施羅德投信於今（6 日）發表年度台股投資展望，2025 年伊始，市場即面臨關稅爭議與 DeepSeek 帶來的變數，金融市場出現震盪，惟目前評估影響仍有限。全球經濟動能美國將一路獨強，其他地區或有疑慮。至於台股後市將在高點附近震盪，施羅德樂觀看待，今年台股有機會再創新猷，呈現「先蹲後跳」格局。

施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文表示，2025 年全球經濟雖維持穩健成長，但各國表現將有所分歧。美國經濟動能依然強勁，部分國家則相對疲弱。中國經濟雖有復甦跡象，12 月非製造業 PMI 升至 18 個月高點，但 11 月信貸數據顯示民間需求仍然低迷，預期 2025 年第三季景氣將觸底，須延至 2026 年才能進入更佳的經濟循環。

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葉獻文指出，AI 產業是 2024 年推動全球股市的重要動力，台灣經濟更從中受惠。2024 年 12 月台灣出口額達 435.9 億美元，創歷史第二高紀錄，年增率 9.2%。全年出口額則達 4,751 億美元，僅次於 2022 年的 4,794 億美元，年增率 9.9%，主要受惠於 AI 伺服器與資通訊產品出口成長 59%。

此外，葉獻文認為，供應鏈回補庫存的需求，也將成為 2025 市場亮點。經歷 2023、2024 年的庫存調整期後，企業將重新補足原物料及零組件存量，這對電子與傳產供應鏈都是正向信號。此外，在各國補貼政策推動下，消費性產品需求回升可期，市場氛圍亦將逐步回暖。

葉獻文表示，市場原先預期美國前總統川普的政策將有利於台股發展，並推動指數挑戰歷史新高。然而，新年期間，DeepSeek 橫空出世，加上關稅戰升溫，為市場增添不確定性。

葉獻文指出，川普的關稅政策在市場預期之內，對市場的實際衝擊有限。上任前，非美地區貨幣已開始貶值，反映出關稅帶來的影響。而針對晶片關稅問題，由於台灣市場並非直接向美國政府出口晶片，而是透過東南亞、或其他國家的系統組裝廠再出口至美國，因此關稅增加的成本最終將由美國買方承擔。因此，關稅議題應不至於影響台資企業甚鉅。

另一方面，DeepSeek 的出現改變了 AI 產業生態，足以證明中國可自主開發開源模型，且技術水準不遜於國際一線廠商。然而，DeepSeek 的實際研發成本仍是未知數，也尚未知曉其商業模式，短期內對全球 AI 產業的影響仍需進一步觀察。只不過，DeepSeek 的出現可能影響市場對 AI 投資的信心，後續觀察重點包括：是否有更多競爭者加入，或雲端服務供應商（CSP）是否調降資本支出、進而衝擊產業表現。

葉獻文認為，AI 市場仍具發展潛力，並可關注相關新興題材。高階封裝技術（如 CoWoS）需求持續升溫，數據中心加速器 IC 市場在 2023 至 2028 年間年均成長率（CAGR）達 24%，通用型 AI 晶片（如 NVIDIA、AMD、Intel）CAGR 為 32%，客製化 ASIC 市場（如 Broadcom、Marvell 等）CAGR 更高達 45%。

此外，葉獻文看好 AI 眼鏡市場正處於快速成長期，預計 2030 年出貨量將突破 2,000 萬隻。自 2023 年 10 月 Meta 與 Ray-Ban 推出 AI 眼鏡後，銷量已突破 200 萬台，市場反應熱烈。預計 2025 年，將有超過 100 家業者投入市場，投資人也可以關注。