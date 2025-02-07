〈焦點股〉搶搭AI順風車 漲停資訊軟體股百花開
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-07 10:50
AI 發展帶來的龐大商機從硬體逐漸擴至軟體業，資訊軟體股今 (7) 日再度強彈表態，叡揚 (6752-TW)、訊達 (6140-TW)、驊宏資 (6148-TW)、凌群 (2453-TW)、資通 (2471-TW)、零壹 (3029-TW) 和凱衛 (5201-TW) 亮燈漲停，智聯服務 (6751-TW) 逼近漲停，東捷資訊 (6697-TW) 和全景軟體 (8272-TW) 漲幅也在半根停板，由於多家業者已鎖定 AI、ESG 和資安等快速發展的市場，推出各種新服務方案，挹注今年營運新動能可期。
叡揚表示，近年在生成式 AI 蓬勃發展下，運用多種大型語言模型，開發並整合至現有產品，如 Vitals ESP 知識管理協作平台、公文系統等，並推出 Gen AI 智能生成模組。
而叡揚也推出輕量化 AI 模型，實現低成本，並降低對 GPU 需求的倚賴，讓 AI 技術更易落地。
此外，叡揚於 2024 年協助全球 IC 設計大廠導入 VitalNetZero 零碳雲系統，透過 API 進行系統串接，實現活動數據自動化上傳，瞬間完成數據整合作業，不僅將盤查據點數量一舉擴大 1 倍，更進一步提升類別三、四的數據完整度，在 2 個多月內高效完成 16 個據點盤查與第三方查證，為業界最快速度完成年度碳盤查任務，成為 2025 年的新業務動能。
東捷資訊也看準企業轉型需求，以 ACE 王牌計畫融合 AI、雲端與資訊安、以及 ESG 永續管理，協助客戶實現端到端整合，涵蓋 ERP 企業資源、供應鏈管理及客戶活動數據分析與應用，去年 ERP 上雲產品客戶較去年明顯增加。
對於 ESG 領域，東捷資訊近期力推 SAP Success Factors 人資雲，實現人才全生命週期的永續管理，並推出自行開發的碳捷流管理平台，滿足上市櫃公司邁向永續管理的法遵剛性需求。
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