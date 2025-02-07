〈焦點股〉搶搭AI順風車 漲停資訊軟體股百花開

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-07 10:50

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叡揚表示，近年在生成式 AI 蓬勃發展下，運用多種大型語言模型，開發並整合至現有產品，如 Vitals ESP 知識管理協作平台、公文系統等，並推出 Gen AI 智能生成模組。

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而叡揚也推出輕量化 AI 模型，實現低成本，並降低對 GPU 需求的倚賴，讓 AI 技術更易落地。

此外，叡揚於 2024 年協助全球 IC 設計大廠導入 VitalNetZero 零碳雲系統，透過 API 進行系統串接，實現活動數據自動化上傳，瞬間完成數據整合作業，不僅將盤查據點數量一舉擴大 1 倍，更進一步提升類別三、四的數據完整度，在 2 個多月內高效完成 16 個據點盤查與第三方查證，為業界最快速度完成年度碳盤查任務，成為 2025 年的新業務動能。

東捷資訊也看準企業轉型需求，以 ACE 王牌計畫融合 AI、雲端與資訊安、以及 ESG 永續管理，協助客戶實現端到端整合，涵蓋 ERP 企業資源、供應鏈管理及客戶活動數據分析與應用，去年 ERP 上雲產品客戶較去年明顯增加。