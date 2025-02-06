馬斯克控美國國際開發署 「資助研究」新冠肺炎病毒

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 14:00

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據《塔斯社》報導，美國政府效率部負責人馬斯克指控美國國際開發署（USAID）資助研發生物武器，暗指該機關與新冠肺炎病毒的出現有關，更直言國際開發署就是一個「犯罪組織」。

馬斯克周一（3 日）在社交平台 X 上寫道：「你們知道嗎？美國國際開發署用你們的稅款資助了包括新冠肺炎病毒在內的生物武器研發，這些武器殺害了數百萬人。」

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他的這番言論是針對一則 X 平台上的貼文所作出的回應，原貼文者指控國際開發署使用納稅人的資金，支持中國武漢病毒研究所的冠狀病毒功能增強研究，導致新冠肺炎病毒的產生。

馬斯克並未進一步說明指控，但他提到：「中央情報局（CIA）在新冠肺炎肺炎起源問題上的欺瞞行為，清楚地揭示國際開發署長期作為 CIA 幌子機構的歷史。」

隨後，馬斯克再次發文，回應一則關於國際開發署涉入網路審查與 CIA 祕密行動的影片，稱「USAID 是一個犯罪組織」。