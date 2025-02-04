〈台股盤後〉關稅戰暫歇火 台積電穩住陣腳反彈逾200點遭遇季線反壓

美國總統川普宣布暫停對加、墨加徵關稅 30 天，關稅戰壓力稍稍緩解，台股歷經蛇年開市第一天大跌 830 點後，今 (4) 日隨著台積電回神，反彈一度超過 200 點，最高達 22934 點，靠攏季線大關，但市場觀望氣氛濃厚，調節賣壓依舊沉重，漲幅也不斷收斂，預計今日成交量約 3700 億元，較昨日明顯收斂。