〈台股盤後〉關稅戰暫歇火 台積電穩住陣腳反彈逾200點遭遇季線反壓
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-04 09:47
美國總統川普宣布暫停對加、墨加徵關稅 30 天，關稅戰壓力稍稍緩解，台股歷經蛇年開市第一天大跌 830 點後，今 (4) 日隨著台積電回神，反彈一度超過 200 點，最高達 22934 點，靠攏季線大關，但市場觀望氣氛濃厚，調節賣壓依舊沉重，漲幅也不斷收斂，預計今日成交量約 3700 億元，較昨日明顯收斂。
權值股今日走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲超過 1%，最高達 1090 元，向上靠攏月線，聯發科 (2454-TW) 續揚超過 1%，創下歷史新高，鴻海 (2317-TW) 也小漲表態，其他電子權值股如台達電 (2308-TW)、華碩 (2357-TW) 漲幅約達 1% 左右，推升大盤走勢。
矽光子族群也在盤上表現，指標股華星光 (4979-TW) 續強，漲幅超過 1%，智邦 (2345-TW) 漲幅則超過 2%，其他如聯亞 (3081-TW)、光環 (3234-TW) 也都在盤上表態，但上詮 (3363-TW) 也飆漲 6%，波若威 (3163-TW)、光聖 (6442-TW) 跌幅皆超過 3%。
ASIC 族群則走勢一致，安國 (8054-TW)、揚智 (3041-TW) 亮燈漲停，神盾 (6462-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、巨有科技 (8227-TW) 漲幅皆超過半根以上，族群漲勢相當凌厲。
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