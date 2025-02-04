search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股盤後〉關稅戰暫歇火 台積電穩住陣腳反彈逾200點遭遇季線反壓

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-04 09:47

cover image of news article
〈台股盤後〉關稅戰暫歇火 台積電穩住陣腳反彈逾200點遭遇季線反壓。(鉅亨網資料照)

美國總統川普宣布暫停對加、墨加徵關稅 30 天，關稅戰壓力稍稍緩解，台股歷經蛇年開市第一天大跌 830 點後，今 (4) 日隨著台積電回神，反彈一度超過 200 點，最高達 22934 點，靠攏季線大關，但市場觀望氣氛濃厚，調節賣壓依舊沉重，漲幅也不斷收斂，預計今日成交量約 3700 億元，較昨日明顯收斂。

權值股今日走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲超過 1%，最高達 1090 元，向上靠攏月線，聯發科 (2454-TW) 續揚超過 1%，創下歷史新高，鴻海 (2317-TW) 也小漲表態，其他電子權值股如台達電 (2308-TW)、華碩 (2357-TW) 漲幅約達 1% 左右，推升大盤走勢。


矽光子族群也在盤上表現，指標股華星光 (4979-TW) 續強，漲幅超過 1%，智邦 (2345-TW) 漲幅則超過 2%，其他如聯亞 (3081-TW)、光環 (3234-TW) 也都在盤上表態，但上詮 (3363-TW) 也飆漲 6%，波若威 (3163-TW)、光聖 (6442-TW) 跌幅皆超過 3%。

ASIC 族群則走勢一致，安國 (8054-TW)、揚智 (3041-TW) 亮燈漲停，神盾 (6462-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、巨有科技 (8227-TW) 漲幅皆超過半根以上，族群漲勢相當凌厲。

文章標籤

台股台積電聯發科反彈矽光子ASIC

相關行情

台股首頁我要存股
台積電10901.87%
光環43.6-2.90%
鴻海167.51.21%
台達電4031.00%
華碩6490.00%
華星光221-4.74%
智邦7312.38%
聯亞445-6.61%
上詮290-9.94%
波若威138-9.80%
光聖522-7.94%
安國1189.77%
揚智34.959.91%
神盾160.59.56%
世芯-KY32158.98%
聯發科15050.33%
巨有科技1614.55%
台積電199.8-4.55%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.83
加權指數法興(購) 槓桿9.49
加權指數法興(售) 槓桿6.62
加權指數法興(售) 槓桿7.18

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中弱短強
光環

78.26%

勝率

#波段回檔股

中弱短強
光環

78.26%

勝率

#指標剛跌破

偏弱
鴻海

75%

勝率

#帶量跌破均線糾結

中弱短強
光環

78.26%

勝率

延伸閱讀


    Empty