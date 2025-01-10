鉅亨速報 - Factset 最新調查：高德納IT-US的目標價調升至564元，幅度約4.44%
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對高德納(IT-US)提出目標價估值：中位數由540元上修至564元，調升幅度4.44%。其中最高估值600元，最低估值470元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予高德納評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀2位。
高德納今(10日)收盤價為495.44元。近5日股價上漲4.44%，標普指數上漲0.85%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：高德納IT-US的目標價調升至528元，幅度約3.53%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)EPS預估下修至0.36元，預估目標價為7.10元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Argen X SE - ADR(ARGX-US)EPS預估下修至2.09元，預估目標價為681.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Everest集團(EG-US)EPS預估下修至44.83元，預估目標價為414.00元
上一篇
下一篇