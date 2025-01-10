search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：高德納IT-US的目標價調升至564元，幅度約4.44%

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對高德納(IT-US)提出目標價估值：中位數由540元上修至564元，調升幅度4.44%。其中最高估值600元，最低估值470元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予高德納評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀2位。

高德納今(10日)收盤價為495.44元。近5日股價上漲4.44%，標普指數上漲0.85%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股IT市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
高德納495.440.81%

延伸閱讀


Empty