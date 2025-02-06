鉅亨速報 - Factset 最新調查：法拉利(RACE-US)EPS預估上修至9.42元，預估目標價為494.95元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 02:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對法拉利(RACE-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.27元上修至9.42元，其中最高估值9.73元，最低估值8.74元，預估目標價為494.95元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.73(9.65)
|11.72
|12.68
|最低值
|8.74(8.46)
|9
|11.38
|平均值
|9.33(9.28)
|10.73
|11.84
|中位數
|9.42(9.27)
|10.84
|11.84
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|77.32億
|84.77億
|90.64億
|最低值
|72.41億
|78.20億
|84.38億
|平均值
|74.51億
|81.66億
|87.33億
|中位數
|74.49億
|81.52億
|86.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.75
|5.32
|5.37
|7.47
|9.16
|營業收入
|39.44億
|50.48億
|53.55億
|64.54億
|72.22億
詳細資訊請看美股內頁：
法拉利(RACE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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