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鉅亨速報 - Factset 最新調查：法拉利(RACE-US)EPS預估上修至9.42元，預估目標價為494.95元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 02:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對法拉利(RACE-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.27元上修至9.42元，其中最高估值9.73元，最低估值8.74元，預估目標價為494.95元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.73(9.65)11.7212.68
最低值8.74(8.46)911.38
平均值9.33(9.28)10.7311.84
中位數9.42(9.27)10.8411.84

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值77.32億84.77億90.64億
最低值72.41億78.20億84.38億
平均值74.51億81.66億87.33億
中位數74.49億81.52億86.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.755.325.377.479.16
營業收入39.44億50.48億53.55億64.54億72.22億

詳細資訊請看美股內頁：
法拉利(RACE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRACE

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