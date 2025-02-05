鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷傑納榮製藥(REGN-US)EPS預估下修至43.81元，預估目標價為1,000.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 02:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對雷傑納榮製藥(REGN-US)做出2025年EPS預估：中位數由44.88元下修至43.81元，其中最高估值53.3元，最低估值35.54元，預估目標價為1,000.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|53.3(53.3)
|55.95
|63.35
|72.63
|最低值
|35.54(35.54)
|35.97
|38.47
|43.08
|平均值
|43.92(44.48)
|47.58
|55.43
|60.39
|中位數
|43.81(44.88)
|46.5
|56.55
|62.54
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|161.74億
|163.78億
|184.56億
|195.02億
|最低值
|136.51億
|145.24億
|152.01億
|158.23億
|平均值
|145.45億
|153.81億
|170.52億
|181.16億
|中位數
|145.05億
|153.45億
|171.47億
|186.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|32.65
|76.40
|40.51
|37.05
|營業收入
|84.97億
|160.72億
|121.73億
|131.17億
詳細資訊請看美股內頁：
雷傑納榮製藥(REGN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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