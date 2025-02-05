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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷傑納榮製藥(REGN-US)EPS預估下修至43.81元，預估目標價為1,000.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 02:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對雷傑納榮製藥(REGN-US)做出2025年EPS預估：中位數由44.88元下修至43.81元，其中最高估值53.3元，最低估值35.54元，預估目標價為1,000.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值53.3(53.3)55.9563.3572.63
最低值35.54(35.54)35.9738.4743.08
平均值43.92(44.48)47.5855.4360.39
中位數43.81(44.88)46.556.5562.54

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值161.74億163.78億184.56億195.02億
最低值136.51億145.24億152.01億158.23億
平均值145.45億153.81億170.52億181.16億
中位數145.05億153.45億171.47億186.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS32.6576.4040.5137.05
營業收入84.97億160.72億121.73億131.17億

詳細資訊請看美股內頁：
雷傑納榮製藥(REGN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSREGN

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