鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估上修至-0.46元，預估目標價為13.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 02:15
根據FactSet最新調查，共37位分析師，對Snap公司(SNAP-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.47元上修至-0.46元，其中最高估值-0.39元，最低估值-0.53元，預估目標價為13.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.39(-0.39)
|-0.07
|0.11
|0.26
|最低值
|-0.53(-0.53)
|-0.45
|-0.3
|-0.17
|平均值
|-0.46(-0.46)
|-0.29
|-0.1
|0.08
|中位數
|-0.46(-0.47)
|-0.28
|-0.11
|0.12
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|53.73億
|62.85億
|72.35億
|81.49億
|最低值
|53.37億
|57.56億
|65.41億
|73.42億
|平均值
|53.54億
|60.72億
|68.55億
|77.60億
|中位數
|53.56億
|60.78億
|68.19億
|77.58億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.65
|-0.31
|-0.89
|-0.82
|營業收入
|25.07億
|41.17億
|46.02億
|46.06億
詳細資訊請看美股內頁：
Snap公司(SNAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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