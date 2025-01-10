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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估上修至-0.46元，預估目標價為13.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 02:15


根據FactSet最新調查，共37位分析師，對Snap公司(SNAP-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.47元上修至-0.46元，其中最高估值-0.39元，最低估值-0.53元，預估目標價為13.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.39(-0.39)-0.070.110.26
最低值-0.53(-0.53)-0.45-0.3-0.17
平均值-0.46(-0.46)-0.29-0.10.08
中位數-0.46(-0.47)-0.28-0.110.12

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值53.73億62.85億72.35億81.49億
最低值53.37億57.56億65.41億73.42億
平均值53.54億60.72億68.55億77.60億
中位數53.56億60.78億68.19億77.58億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.65-0.31-0.89-0.82
營業收入25.07億41.17億46.02億46.06億

詳細資訊請看美股內頁：
Snap公司(SNAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSNAP

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