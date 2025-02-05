AI、網通廠搶備貨 晶技1月營收11.42億元月增年增都超過10%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-05 17:47

‌



頻率元件廠晶技 (3042-TW) 在包括 AI、網通及手機、車用電子等需求備貨需求強勁推升之下，今 (5) 日公布 2025 年 1 月營收跨越 11 億元大關 ，達 11.4 2 億元，爲 3 個月來新高，並呈現月增 10.5% 及年增 14.4% 的走勢。

法人估晶技在 2025 年首季營收將較 2024 年同期成長 10%，而較上一季下滑約 10%。

‌



同時，晶技在現階段的營運鎖定包括 AI 生態系及車用電子應用等主軸，晶技在海外的新增生產基地在 2024 年第四季起陸續投產，其中並以浙江寧波的晶創電子車用頻率元件生產最先投產，在印尼的新設置生產基地已進入投產，量產可達每月 5000 萬顆。

晶技 2024 全年營收達 126.72 億元，年增 16.79%，2024 年全年自結稅前盈餘 25.86 億元，年增 24.3%，每股稅前盈餘 7.54 元。由於晶技的有效稅率約 18%，法人推估全年每股稅後純益 6.18 元。

晶技現階段的營收以先進網通、AI 生態系及車用電子的三大主軸，晶技在海外的新增生產基地也將在第四季起陸續投產，其中並以浙江寧波的晶創電子車用頻率元件生產最先投產，而在印尼的新設置生產基地，並已經投產。