〈譜瑞法說〉Q1不淡、營收估持平上季 宣布擬買回2000張庫藏股
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-05 20:02
IC 設計業者譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (5) 日召開法說會，董事長趙捷指出，受惠客戶需求帶動，今年第一季營收約與上季相當，表現優於過往，也看好公司在高階市場的布局將隨著 AI 與高階筆電需求成長，並同時宣布將實施庫藏股，預計分兩階段實施，共買回 2000 張。
譜瑞 - KY 預估，第一季營收 1.21-1.34 億美元，季減 5% 至季增 5%，毛利率 42-46%。
趙捷表示，第一季儘管為傳統淡季，加上有新年假期導致工作天數減少，不過受惠客戶需求挹注，高速傳輸產品表現不俗，帶動第一季營收有機會與上季水準相當。
展望全年，趙捷認為，2025 年筆電出貨量約成長個位數，譜瑞 - KY 產品專注在高階筆電市場，隨著 AI 應用發展，看好今年營收增幅可望優於筆電出貨量成長幅度。
另外，譜瑞 - KY 為維護公司信用及股東權益，公告將買回庫藏股，並分成兩時段執行，分別是 2 月 6 日至 3 月 14 日與 3 月 17 日至 4 月 2 日，預計各買回庫藏股 1100 張，區間價 495 至 1110 元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。
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