〈譜瑞法說〉Q1不淡、營收估持平上季 宣布擬買回2000張庫藏股

IC 設計業者譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (5) 日召開法說會，董事長趙捷指出，受惠客戶需求帶動，今年第一季營收約與上季相當，表現優於過往，也看好公司在高階市場的布局將隨著 AI 與高階筆電需求成長，並同時宣布將實施庫藏股，預計分兩階段實施，共買回 2000 張。