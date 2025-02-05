〈瑞昱法說〉客戶因應關稅提前拉貨 估Q1營運表現優預期

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-05 17:51

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IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (5) 日召開法說會，公司表示，由於客戶因應關稅政策提前拉貨，急單動能將延續至第一季，看好首季營運表現優於預期，第二季則有待觀察，以產品來看則看好今年 Wi-Fi 7、車用乙太網等產品的表現。

細分各產品線，瑞昱指出，去年第四季乙太網受季節性因素影響而放緩，預計 今年第一季將復甦，尤其隨著 2.5G/5G PON 逐漸取代傳統 1G，PC 周邊及電信市場需求增長。

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瑞昱交換器控制晶片去年第四季穩定復甦，第一季因關稅政策持續推動，客戶下單動能延續，也看好交換器將朝向 MultiG 規格升級。

Wi-Fi 方面，瑞昱說，儘管相關需求去年第四季受季節性因素影響，但 2024 年全年業績仍有強勁成長，並引用研調資料顯示，2025 年 Wi-Fi 7 的滲透率將超過 10%，與公司先前預估相當，看好公司也將隨著 Wi-Fi 7 在 PC 與路由器的滲透率增加而成長。

Audio CODEC 方面，瑞昱引用研調數據指出，全球 PC 市場在 2025 年將增長 4.3%，主要受惠商業用戶換機潮，公司 PC Audio CODEC 業績也將跟著市場成長，消費型的 Audio CODEC 領域則主要專注 Chromebook 和遊戲機市場。