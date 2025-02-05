〈瑞昱法說〉客戶因應關稅提前拉貨 估Q1營運表現優預期
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-05 17:51
IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (5) 日召開法說會，公司表示，由於客戶因應關稅政策提前拉貨，急單動能將延續至第一季，看好首季營運表現優於預期，第二季則有待觀察，以產品來看則看好今年 Wi-Fi 7、車用乙太網等產品的表現。
細分各產品線，瑞昱指出，去年第四季乙太網受季節性因素影響而放緩，預計 今年第一季將復甦，尤其隨著 2.5G/5G PON 逐漸取代傳統 1G，PC 周邊及電信市場需求增長。
瑞昱交換器控制晶片去年第四季穩定復甦，第一季因關稅政策持續推動，客戶下單動能延續，也看好交換器將朝向 MultiG 規格升級。
Wi-Fi 方面，瑞昱說，儘管相關需求去年第四季受季節性因素影響，但 2024 年全年業績仍有強勁成長，並引用研調資料顯示，2025 年 Wi-Fi 7 的滲透率將超過 10%，與公司先前預估相當，看好公司也將隨著 Wi-Fi 7 在 PC 與路由器的滲透率增加而成長。
Audio CODEC 方面，瑞昱引用研調數據指出，全球 PC 市場在 2025 年將增長 4.3%，主要受惠商業用戶換機潮，公司 PC Audio CODEC 業績也將跟著市場成長，消費型的 Audio CODEC 領域則主要專注 Chromebook 和遊戲機市場。
車用領域，瑞昱認為，儘管全球汽車市場疲軟，但公司車用乙太網業務將繼續超越整體汽車產業與公司整體平均增長率，主要受惠電動車滲透率增加與更高階的乙太網應用推動。
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