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鉅亨速報

營收速報 - 藥華藥(6446)1月營收10.55億元年增率高達107.87％

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 19:15


藥華藥(6446-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣10.55億元，年增率107.87%，月增率-10.05%。

今年1-1月累計營收為10.55億元，累計年增率107.87%。

最新價為680元，近5日股價下跌-1.02%，相關生技醫療上漲2.24%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-49 張
  • 外資買賣超：+33 張
  • 投信買賣超：-125 張
  • 自營商買賣超：+43 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 10.55億 108% -10%
24/12 11.73億 74% 16%
24/11 10.15億 139% 11%
24/10 9.14億 67% -2%
24/9 9.32億 132% 3%
24/8 9.01億 97% 2%

藥華藥(6446-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為從事新藥之研究、開發、生產與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收藥華藥

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