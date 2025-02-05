營收速報 - 藥華藥(6446)1月營收10.55億元年增率高達107.87％
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 19:15
今年1-1月累計營收為10.55億元，累計年增率107.87%。
最新價為680元，近5日股價下跌-1.02%，相關生技醫療上漲2.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-49 張
- 外資買賣超：+33 張
- 投信買賣超：-125 張
- 自營商買賣超：+43 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|10.55億
|108%
|-10%
|24/12
|11.73億
|74%
|16%
|24/11
|10.15億
|139%
|11%
|24/10
|9.14億
|67%
|-2%
|24/9
|9.32億
|132%
|3%
|24/8
|9.01億
|97%
|2%
藥華藥(6446-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為從事新藥之研究、開發、生產與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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