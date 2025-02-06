search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 2025年2月6日台股大型公司1月營收一覽（新增7家）

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 07:55


本次公布1月營收一覽

截至台北時間2025年2月6日07:55，彙整前一日公布1月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計11家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
台灣高鐵-航運業 46.61億 8.5%
太子-建材營造業 5.51億 1.0%
華通-電子零組件業 52.81億 -8.7%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
富采-光電業 18.44億 1.0%
南亞科-半導體業 21.62億 -2.0%
台灣高鐵-航運業 46.61億 -2.9%
1月已公布營收一覽

截至目前，已公布1月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達11家。其中營收年增大於 25％有0家，年增小於-20％有4家。

1月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 0家
大於50億 >= 0% 4家
大於50億 < 0% 3家
大於50億 <= -20% 4家

1月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
中天-生技醫療業 1.66億 17.3%
台灣高鐵-航運業 46.61億 8.5%
太子-建材營造業 5.51億 1.0%
南電-電子零組件業 25.66億 0.2%
華通-電子零組件業 52.81億 -8.7%

1月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
中天-生技醫療業 1.66億 6.7%
富采-光電業 18.44億 1.0%
南亞科-半導體業 21.62億 -2.0%
台灣高鐵-航運業 46.61億 -2.9%
南電-電子零組件業 25.66億 -4.1%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收1月營收生技醫療業中天航運業台灣高鐵

相關行情

台股首頁我要存股
台灣高鐵27.31.11%
太子10.10.00%
華通68.92.68%
富采43.650.46%
南亞科27.50.92%
中天31.50.64%
南電127-1.93%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
華通

88%

勝率

#波段上揚股

偏強
華通

88%

勝率

#波段回檔股

偏弱
高鐵

68.18%

勝率

#散戶進大戶拋

偏弱
高鐵

68.18%

勝率

延伸閱讀


Empty