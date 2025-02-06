營收速報 - 2025年2月6日台股大型公司1月營收一覽（新增7家）
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 07:55
本次公布1月營收一覽
截至台北時間2025年2月6日07:55，彙整前一日公布1月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計11家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|台灣高鐵-航運業
|46.61億
|8.5%
|太子-建材營造業
|5.51億
|1.0%
|華通-電子零組件業
|52.81億
|-8.7%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|富采-光電業
|18.44億
|1.0%
|南亞科-半導體業
|21.62億
|-2.0%
|台灣高鐵-航運業
|46.61億
|-2.9%
1月已公布營收一覽
截至目前，已公布1月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達11家。其中營收年增大於 25％有0家，年增小於-20％有4家。
1月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|0家
|大於50億
|>= 0%
|4家
|大於50億
|< 0%
|3家
|大於50億
|<= -20%
|4家
1月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|中天-生技醫療業
|1.66億
|17.3%
|台灣高鐵-航運業
|46.61億
|8.5%
|太子-建材營造業
|5.51億
|1.0%
|南電-電子零組件業
|25.66億
|0.2%
|華通-電子零組件業
|52.81億
|-8.7%
1月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|中天-生技醫療業
|1.66億
|6.7%
|富采-光電業
|18.44億
|1.0%
|南亞科-半導體業
|21.62億
|-2.0%
|台灣高鐵-航運業
|46.61億
|-2.9%
|南電-電子零組件業
|25.66億
|-4.1%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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