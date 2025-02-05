創新醫材浩宇3月上旬上櫃 rGBM啟動三期臨床力拚2026年取證

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-05 19:13

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創新醫材添生力軍，浩宇生醫 (6872-TW) 預計 3 月上旬上櫃，浩宇開發的「NaviFUS 導航型聚焦式超音波系統」去年 11 月啟動復發性膠質母細胞瘤 (rGBM) 三期臨床試驗，預計今年底進行期中分析，力拚 2026 至 2027 年取證。

董事長陳正表示，旗下開發的「NaviFUS 導航型聚焦式超音波系統」去年 11 月啟動 rGBM 三期臨床試驗後，進一步藉由國際合作與販售、租賃 NaviFUS 系統研究機，以挹注現金流並創造利潤，同步加速拓展無創治療技術的應用，包括腦轉 (肺癌、乳癌)、阿茲海默症、5-ala 聲動力治療及藥物成癮等領域。

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膠質母細胞瘤 (GBM) 為全球最難治的腦癌之一，美國每年約有 1 萬人因此病逝，5 年存活率僅 6.9%，患者平均存活期估計僅 8 個月，過去 100 年來，GBM 的治療方式進展有限，美國 FDA 也只核准 5 種 GBM 的治療方法。

總經理龍震宇說明，「NaviFUS 導航型聚焦式超音波系統」運用非侵入式技術安全開啟血腦屏障，可讓藥物直達腦部病灶，整個治療過程無須麻醉，完全「無創」(免開刀、不流血、無傷口)，且患者可於門診治療，治療時間僅需約 0.5 至 1 小時。

浩宇指出，目前 NaviFUS 導航型聚焦式超音波系統在台灣進行合併 Bevacizumab 治療 rGBM 的樞紐實驗，並在美國展開先導性試驗。龍震宇也補充，浩宇選擇 rGBM 主因為臨床時間較短。

除針對 rGBM 治療，浩宇說明 NaviFUS 系統可精準將超音波能量遞送至腦部深層區域，實現神經訊號傳導的局部調控，以達到治療效果，也為癲癇提供新的解決方案。

浩宇進一步指出，台灣已在去年第三季啟動頑性癲癇 (DRE) 臨床二期療效試驗，目前同時在澳洲墨爾本及美國三地進行 DRE 先導性臨床試驗。

浩宇表示，在 rGBM 與 DRE 市場持續成長的背景下，與全球最大「神經導航系統」設備商 Brainlab，以及全球最大「微氣泡顯影劑」生產商 Bracco 共同合作以提升知名度，並透過合作夥伴的全球網絡，加速連結浩宇與國際市場的終端客戶。