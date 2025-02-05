飛日本只要999元！賞櫻刷星展卡超划算 住宿優惠21%海外刷eco卡再加碼9.8%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-05 18:40

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「粉紅櫻花季」即將到來，星展銀行（台灣）信用卡今 (5) 日宣布超殺優惠，包含 2 月底前限時推出飛東京、大阪 NT$999 機票，住宿優惠更高達 21%，使用星展 eco 永續卡最高還有海外 9.8% 回饋。不論卡友想要與家庭出國旅遊，或在絕美櫻花秘境打卡，機票、住宿與消費優惠一次滿足。

星展銀行信用卡簽帳金額於 2024 年第四季表現強勁，繳出超越 2023 年同期成長 10% 以上的亮眼成績，透過大數據分析，星展深入了解客戶喜好，並持續推出符合客戶需求的加碼優惠；對於即將到來的櫻花旅遊季，順應客戶旅遊趨勢改變，喜歡自己訂機票、飯店，特別與 Trip.com、Agoda、台灣虎航、Klook 等合作，推出卡友專屬優惠。

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星展銀推出多項重磅優惠，即日起至 4 月 30 日，除了 Trip.com 可享機票最高 15% 折扣（最高折 NT$1,000），2 月底更加碼推出超狂飛東京、大阪 NT$999 機票，星展卡友們千萬別錯過這檔期間限量好康優惠。此外，刷指定星展 Visa 卡，即日起至 6 月 30 日，台灣虎航全航線購票不僅可享最優 88 折優惠，星展銀行再提供加量不加價的貼心服務，贈送回程 15 公斤託運行李。

訂房優惠：即日起至 2 月 28 日，星展卡友於 Agoda 預訂韓國住宿可享最高 13% 折扣，Trip.com 全世界住宿享有高達 15% 的折扣，刷卡消費完登錄活動，星展銀行再加碼，單筆消費享 6% 刷卡金，合計最高 21% 的限量優惠。

至於喜歡跟團出遊、或是直接購買旅遊行程的卡友，星展銀行也推出超強優惠。即日起至 2 月 28 日，透過指定旅行社如易遊網、雄獅旅遊、可樂旅遊等，刷星展卡分期消費達指定門檻，並完成限量活動登錄，最高可享 NT$7,000 回饋。星展銀行今年也特別與 Klook 攜手合作，推出最優 85 折優惠。讓卡友們不僅能輕鬆規劃行程、購票、交通、訂房，享受優惠同時，還能一次滿足所有旅遊需求

海外購物優惠，即日起至 3 月 31 日，無論日本還是韓國，只要至指定商店消費，如日本東京松本清、BicCamera、阪急百貨和阪神百貨，或是韓國樂天世界塔、現代百貨、樂天世界主題樂園等，搭配星展 Mastercard 消費滿額最高享 10% 現金回饋，卡友使用星展 eco 永續卡還可再享最優 5% 現金積點回饋，合計最高 15% 優惠。

此外，星展 eco 永續卡也推出全面升級，不僅日本、韓國、泰國消費最高可享 5% 回饋，即日起至 6 月 30 日，只要是星展存款戶且符合資格使用指定行動支付綁訂星展 eco 永續卡的卡友們，日本、韓國、泰國消費加碼達最高 9.8% 回饋。