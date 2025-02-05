安永投資者報告：92%投資者重視短期利益甚於ESG 8成5歎漂綠更嚴重

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-05 19:03

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安永今 (5) 日發布「機構投資者調查」顯示，全球投資者對氣候變遷和永續發展的看法已根深蒂固，並助長對短期業績的關注，犧牲對 ESG 投資的長期收益。調查結果顯示：高達 92% 投資者不願犧牲短期收益來換取 ESG 投資的長期回報；有 85% 投資者認為，漂綠其實比 5 年前更嚴重 ，但矛盾的是，仍期待企業能實現永續及脫碳目標。

調查顯示，88% 受訪投資者認為，他們的公司在過去一年加強使用更多的 ESG 資訊，反映出公司更需要相關報告資訊。然而在投資決策時，ESG 議題並不是優先選項。92% 受訪者不願意為了 ESG 投資的長期潛在利益而犧牲短期業績；甚至有 66% 投資者表示，計畫在未來投資選擇中減少 ESG 相關的考慮因素。

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同時，85% 受訪投資者認為漂綠問題比 5 年前更嚴重，但仍有 93% 受訪者對企業能達成永續和脫碳目標充滿信心；62% 認為有能力評估公司的氣候變遷報告，但信心不足。這種矛盾心態顯示，投資者雖然期待變革，但對企業提供準確永續資訊的信任度依然不足。

安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與 ESG 諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲認為，台灣在政策推動、國際供應鏈競爭壓力、社會期望下，企業永續資訊揭露快速發展，但也出現缺乏資訊揭露重大性與實質性等現象。建議政府應持續鼓勵企業聚焦在減碳技術路徑，並實質揭露永續轉型的財務規劃與資金配置，減少漂綠的誘因與機會，提升永續績效數據的透明度與第三方責信機制，協助企業專注在對永續轉型有實質貢獻的行動。

在調查中，僅 25% 受訪投資者表示有能力評估 ESG 政策和績效的長期影響；57% 只能看到短期影響。影響企業投資策略的主要因素，主要受景氣循環 (63%)、全球貿易限制 (62%)，僅 55% 認為氣候變遷會影響投資策略。

針對企業在提供非財務報告方面，受訪者也認為企業不夠努力。80% 投資者表示報告需要突顯重要的概念，才便於與其他公司的報告對比；64% 認為，有必要對公司的永續發展揭露進行獨立審計；36% 認為沒有取得足夠的進展。ESG 議題越來越受到關注，企業如何提供更透明、可信的永續報告，投資者如何平衡短期收益與長期目標，將是未來的關鍵課題。