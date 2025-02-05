營收速報 - 貿聯-KY(3665)1月營收55.56億元年增率高達30.53％
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 17:15
今年1-1月累計營收為55.56億元，累計年增率30.53%。
最新價為600元，近5日股價下跌-10.36%，相關其他電子下跌-8.16%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-193 張
- 外資買賣超：-775 張
- 投信買賣超：+580 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|55.56億
|31%
|20%
|24/12
|46.42億
|33%
|-5%
|24/11
|49.11億
|19%
|-0%
|24/10
|49.11億
|9%
|7%
|24/9
|45.90億
|7%
|1%
|24/8
|45.59億
|5%
|-9%
貿聯-KY(3665-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦週邊零組件之研發、生產及銷售。汽車、醫療、通訊及太陽能設備相關接線組之研發、生產及銷售。連接器、線材、光電子元件等產品之研發、生產及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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