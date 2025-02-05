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鉅亨速報

營收速報 - 貿聯-KY(3665)1月營收55.56億元年增率高達30.53％

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 17:15


貿聯-KY(3665-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣55.56億元，年增率30.53%，月增率19.69%。

今年1-1月累計營收為55.56億元，累計年增率30.53%。

最新價為600元，近5日股價下跌-10.36%，相關其他電子下跌-8.16%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-193 張
  • 外資買賣超：-775 張
  • 投信買賣超：+580 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 55.56億 31% 20%
24/12 46.42億 33% -5%
24/11 49.11億 19% -0%
24/10 49.11億 9% 7%
24/9 45.90億 7% 1%
24/8 45.59億 5% -9%

貿聯-KY(3665-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦週邊零組件之研發、生產及銷售。汽車、醫療、通訊及太陽能設備相關接線組之研發、生產及銷售。連接器、線材、光電子元件等產品之研發、生產及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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