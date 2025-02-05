營收速報 - 台燿(6274)1月營收20.21億元年增率高達35.04％
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 16:17
今年1-1月累計營收為20.21億元，累計年增率35.04%。
最新價為158元，近5日股價下跌-10.12%，相關電子零組件類指數下跌-1.65%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-7641 張
- 外資買賣超：-7799 張
- 投信買賣超：-978 張
- 自營商買賣超：+1136 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|20.21億
|35%
|0%
|24/12
|20.19億
|41%
|-11%
|24/11
|22.61億
|44%
|11%
|24/10
|20.30億
|44%
|-11%
|24/9
|22.70億
|51%
|3%
|24/8
|22.12億
|60%
|3%
台燿(6274-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- DeepSeek該怎麼See？ 野村：無損AI長多格局 台股基金「軟硬」可通吃
- 鴻海有機會？傳退出跟本田合併計畫 日產股價瀉快5% 本田應聲飆12%
- 東科-KY 1月營收8.5億元 年月雙減 仍創同期次高
- 研調：iPhone 15榮登2024年全球最暢銷智慧型手機
上一篇
下一篇