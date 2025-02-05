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鉅亨速報

營收速報 - 台燿(6274)1月營收20.21億元年增率高達35.04％

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 16:17


台燿(6274-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣20.21億元，年增率35.04%，月增率0.11%。

今年1-1月累計營收為20.21億元，累計年增率35.04%。

最新價為158元，近5日股價下跌-10.12%，相關電子零組件類指數下跌-1.65%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-7641 張
  • 外資買賣超：-7799 張
  • 投信買賣超：-978 張
  • 自營商買賣超：+1136 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 20.21億 35% 0%
24/12 20.19億 41% -11%
24/11 22.61億 44% 11%
24/10 20.30億 44% -11%
24/9 22.70億 51% 3%
24/8 22.12億 60% 3%

台燿(6274-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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