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鉅亨速報

營收速報 - 竹陞科技(6739)1月營收4,578萬元年增率高達137.38％

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 14:15


竹陞科技(6739-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣4,578萬元，年增率137.38%，月增率5.18%。

今年1-1月累計營收為4,578萬元，累計年增率137.38%。

最新價為202元，近5日股價上漲1.5%，相關其他電子類指數下跌-6.78%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-72 張
  • 外資買賣超：-84 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+12 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 4,578萬 137% 5%
24/12 4,352萬 96% 3%
24/11 4,235萬 80% 4%
24/10 4,072萬 35% 5%
24/9 3,872萬 1701% 5%
24/8 3,702萬 26% 9%

竹陞科技(6739-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、面板業相關自動化業務。遠端控制及AI系統開發。工業4.0相關系統整合。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收竹陞科技

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