營收速報 - 竹陞科技(6739)1月營收4,578萬元年增率高達137.38％
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 14:15
今年1-1月累計營收為4,578萬元，累計年增率137.38%。
最新價為202元，近5日股價上漲1.5%，相關其他電子類指數下跌-6.78%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-72 張
- 外資買賣超：-84 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+12 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|4,578萬
|137%
|5%
|24/12
|4,352萬
|96%
|3%
|24/11
|4,235萬
|80%
|4%
|24/10
|4,072萬
|35%
|5%
|24/9
|3,872萬
|1701%
|5%
|24/8
|3,702萬
|26%
|9%
竹陞科技(6739-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、面板業相關自動化業務。遠端控制及AI系統開發。工業4.0相關系統整合。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)目標價調降至823元，幅度約3.8%
- DS帶動機器人再起：大銀微、亞泰、九豪、凱美
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)目標價調降至107.5元，幅度約6.52%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.7元，預估目標價為110元
上一篇
下一篇