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〈焦點股〉亞光帶量鎖漲停站上所有均線 成光學族群指標

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-05 11:13

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亞光董事長賴以仁。(鉅亨網記者張欽發攝)

亞光 (3019-TW)2024 年全年營收 230.47 億元，年增 29.3%，刷新 2012 年以來年度營收新高，而亞光 2024 年前三季稅後純益 12.42 億元，每股純益也達 4.45 元，獲利創 2008 年以來同期新高，今 (5) 日帶量攻上漲停鎖住，並站上所有均線，成為光學元件族群指標，帶動光學族群早盤強勢上漲。

亞光董事賴以仁認為，亞光已掌握三大發展契機，效益將會在未來陸續展現，包括了亞光與全球企業 LG Innotek（LGIT）合作拓展車載，以及高階智慧型手機鏡頭市場，持續發揮強大供應鏈與銷售網結合的高度競爭力，挾核心玻璃非球面技術展現 G+P 鏡頭優勢；同時，在高階手機變焦鏡頭方面，以多片稜鏡聯合直立式鏡頭及光學變焦鏡頭，掌握高階手機鏡頭升級商機。


而亞光以多元化的光學產品設計與製造能力，全面加速研發先進 AR/VR 鏡頭，並領先跨足 Metalens 領域，落實研發技術領先笈創新 優勢，積極搶占 AI 快速發展所帶動光學鏡頭應用商機，包括 VR/AR/MR 等應用市場，持續對產業未來發展領先布局。

對於目前在光學元件業的搶攻「機器視覺」風潮之下，以亞光在與美系電動廠合作關係密切之下，對於機器人應用的光學元件出貨趨勢引起市場重視，但賴以仁指出，亞光機器人客戶不只一家，2025 年小量生產。

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