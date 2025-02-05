〈焦點股〉美時Alpha Choay品牌藥Q1起貢獻 股價帶量上漲

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-05 11:40

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製藥廠美時 (1795-TW) 隨著 Alpha Choay 品牌藥第一季開始貢獻營收，加上東南亞的併購案陸續發酵，產品組合轉佳，激勵美時今 (5) 日股價帶量上漲。

美時今天早盤以 261 元開高走高，盤中最高漲至 268.5 元，漲逾 2%，截至 11 點 15 分，股價暫報 265.5 元，漲幅 2.71%，成交量則超過 1000 張。

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Alpha Choay 品牌藥在今年第一季併入營運，法人預期將帶動越南地區相關營收，且該品牌藥毛利率高，有利改善產品組合。

美時指出，Alpha Choay 在越南為廣泛使用的治療藥物，用於治療由外傷、手術或燒傷引起的水腫。2023 年 Alpha Choay 在越南及柬埔寨銷售額達 2200 萬美元，美時也期望透過收購強勢區域品牌，並整合至產品組合。

另外，美國總統川普計畫對藥品課徵關稅。法人認為，若川普以國家安全為由對藥品課徵關稅，必須經過調查後才可能執行，因此最快可能 2026 年開始對藥品課徵關稅，且期間藥廠會盡可能將供應鏈移至美國。

美時在美國銷售的學名藥產品主要為戒毒癮藥以及血癌藥，法人指出，戒毒癮藥從原料要到成品都在美國生產，不受關稅影響；血癌藥則在台灣生產製劑輸往美國，未來生產製劑可能需至美國生產。