〈焦點股〉醞釀漲GRI？貨櫃三雄反彈漲半根停板上下
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-05 10:12
近期美國總統川普高舉關稅大旗令市場受不確定性籠罩，不過，市場傳出，與長榮 (2603-TW) 同屬 OCEAN(海洋聯盟) 的法國達飛海運 (CMA CGM) 將從 3 月 1 日起徵收旺季附加費，激勵今 (5) 日貨櫃三雄跌深反彈，萬海 (2615-TW) 盤中漲逾 6%，長榮 (2603-TW) 和陽明 (2609-TW) 也均有 4% 之上漲幅。
傳出達飛將對多條北歐至美國、加拿大和墨西哥的航線徵收旺季附加費，每 TEU(標準 20 呎櫃) 附加費為 900 美元，此舉主要是希望進口商提前加價，以因應歐洲國家可能面臨的加稅威脅。
同時也傳出，歐洲部分港口等待時間已較日前拉長。
航運公司通常會透過實施 GRI（General Rate Increase）來提高其基準費率所適用的關稅費率，國內貨攬業者表態，此漲價訊息應該只是例行性的 GRI Filing，中國春節後今日才開工，工廠也還在陸續復工中，貨量並未有大增情形，目前尚未看到 3 月 1 日有漲價的可能，後續有待觀察各種國際局勢變化。
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