我製造業景氣轉綠燈 分數創8個月來新高 逾2成業者亮繁榮紅燈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-05 12:25

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台灣經濟研究院今 (5) 公布去年 12 月整體製造業景氣信號值增加 2.77 分至 14.87 分，創 8 個月來新高，燈號終結連續 3 顆黃藍燈，再度轉為綠燈，從各產業亮燈狀況來看，甚至有多達 25% 的製造業亮紅燈。

可觀察到，非金屬礦物製品、機械設備和電力設備均轉亮黃紅燈，電腦電子產品和光學製品、電子零組件更亮紅燈，顯示 AI 帶動的需求持續暢旺。

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台經院說明，人工智慧與高效能運算需求持續攀升，帶動 12 吋晶圓代工、IC 封測和主機板增產等，外銷訂單年增逾 30%，使電子零組件業亮紅燈。

就景氣信號各主要組成項目觀察，3 項增加、2 項減少，其中需求面增加 1.70 分最多，原物料投入面和售價面分數增加 1.52 分、0.37 分，經營環境面和成本面分數則分別減少 0.66 分、0.14 分。

台經院進一步指出，美國在 12 月躍升為我國第一大出口國，加上東協需求暢旺，出口續呈上揚，帶動生產指數大幅成長，並推升需求面和原物料投入面指標表現。

而國內股市雖因美國降息速度減緩而承壓，所幸台股基本面穩健而呈小揚，然影響經營環境面指標。