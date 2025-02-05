我製造業景氣轉綠燈 分數創8個月來新高 逾2成業者亮繁榮紅燈
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-05 12:25
台灣經濟研究院今 (5) 公布去年 12 月整體製造業景氣信號值增加 2.77 分至 14.87 分，創 8 個月來新高，燈號終結連續 3 顆黃藍燈，再度轉為綠燈，從各產業亮燈狀況來看，甚至有多達 25% 的製造業亮紅燈。
可觀察到，非金屬礦物製品、機械設備和電力設備均轉亮黃紅燈，電腦電子產品和光學製品、電子零組件更亮紅燈，顯示 AI 帶動的需求持續暢旺。
台經院說明，人工智慧與高效能運算需求持續攀升，帶動 12 吋晶圓代工、IC 封測和主機板增產等，外銷訂單年增逾 30%，使電子零組件業亮紅燈。
就景氣信號各主要組成項目觀察，3 項增加、2 項減少，其中需求面增加 1.70 分最多，原物料投入面和售價面分數增加 1.52 分、0.37 分，經營環境面和成本面分數則分別減少 0.66 分、0.14 分。
台經院進一步指出，美國在 12 月躍升為我國第一大出口國，加上東協需求暢旺，出口續呈上揚，帶動生產指數大幅成長，並推升需求面和原物料投入面指標表現。
而國內股市雖因美國降息速度減緩而承壓，所幸台股基本面穩健而呈小揚，然影響經營環境面指標。
就不同產業燈號的消長觀察，藍燈比重由 46.51% 一口氣減少至 12.36%，黃藍燈由 14.42% 增至 26.19%，綠燈由 15.65% 增至 17.94%，黃紅燈由 22.29% 減少至 18.48%，紅燈由 1.13% 增至 25.02%。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 元月房市景氣遲緩+春節影響 六都移轉年月雙雙衰退逾3成
- 野村投信看好債市前景 全天候環球債券策略預計2/18熱募
- 美股跌跌不休？ 專家：近十年美股下跌時進場「這主題」反彈力道更勝大盤科技
- 【一分鐘看圖論市】DeepSeek擾動市場，科技巨頭資本支出向上趨勢不變