外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.35%，報1.3543元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 22:10
截至台北時間04日22:10，美元/新加坡幣下跌0.0047點跌幅達0.35%，暫報1.3543點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.77%
- 近 1 週：+1.10%
- 近 3 月：+2.53%
- 近 6 月：+2.43%
- 今年以來：-0.37%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.88，本日下跌0.28%
- 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日下跌0.33%
- 美元/挪威克朗相關性0.81，本日下跌0.12%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
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