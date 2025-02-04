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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.35%，報1.3543元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 22:10


截至台北時間04日22:10，美元/新加坡幣下跌0.0047點跌幅達0.35%，暫報1.3543點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.77%
  • 近 1 週：+1.10%
  • 近 3 月：+2.53%
  • 近 6 月：+2.43%
  • 今年以來：-0.37%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.88，本日下跌0.28%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日下跌0.33%
  • 美元/挪威克朗相關性0.81，本日下跌0.12%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.91，本日下跌0.07%
  • 英鎊/美元相關性-0.81，本日下跌0.06%
  • 紐元/美元相關性-0.81，本日下跌0.2%

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人民幣/美元0.137893-0.07%
歐元/美元1.0380.35%
英鎊/美元1.24770.23%
紐元/美元0.5650.39%

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