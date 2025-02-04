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鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕蘭提爾科技(PLTR-US)EPS預估上修至0.54元，預估目標價為85.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對帕蘭提爾科技(PLTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.48元上修至0.54元，其中最高估值0.61元，最低估值0.31元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.61(0.53)0.790.98
最低值0.31(0.31)0.380.87
平均值0.51(0.47)0.640.91
中位數0.54(0.48)0.670.88

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值38.32億50.93億66.21億
最低值33.68億40.14億62.08億
平均值36.55億45.99億63.64億
中位數37.49億46.76億62.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.65-0.27-0.180.10
營業收入10.93億15.42億19.06億22.25億

詳細資訊請看美股內頁：
帕蘭提爾科技(PLTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPLTR

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