鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕蘭提爾科技(PLTR-US)EPS預估上修至0.54元，預估目標價為85.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對帕蘭提爾科技(PLTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.48元上修至0.54元，其中最高估值0.61元，最低估值0.31元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.61(0.53)
|0.79
|0.98
|最低值
|0.31(0.31)
|0.38
|0.87
|平均值
|0.51(0.47)
|0.64
|0.91
|中位數
|0.54(0.48)
|0.67
|0.88
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|38.32億
|50.93億
|66.21億
|最低值
|33.68億
|40.14億
|62.08億
|平均值
|36.55億
|45.99億
|63.64億
|中位數
|37.49億
|46.76億
|62.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.65
|-0.27
|-0.18
|0.10
|營業收入
|10.93億
|15.42億
|19.06億
|22.25億
詳細資訊請看美股內頁：
帕蘭提爾科技(PLTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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