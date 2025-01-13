Wedbush：科技股回調是買入良機

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-13 18:30

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由於投資人擔憂 10 年期美債殖利率逼近 5% 的關鍵水準，加上美國聯準會釋出 2025 年不太可能降息的訊號，科技股在年初出現明顯的避險情緒。不過投資銀行 Wedbush 對科技股依然充滿信心，建議投資人逢低買入。

過去兩年，人工智慧熱潮推動了美股牛市，尤其科技股更是主要受惠者。如今，科技產業現在面臨著更具挑戰性的環境。

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Wedbush 分析師表示，債券市場和不斷上升的殖利率暫時改變了市場敘事，引發了人們對當前不確定的聯準會背景下科技股估值的擔憂。不過，儘管可能會遇到一些障礙， Wedbush 投資銀行仍然對該產業的前景充滿信心。

由 Daniel Ives 領導的分析師在周日 (12 日) 的報告中表示：「投資人問我們的最重要問題是：在 2025 年的這種環境下，科技股還能繼續上漲嗎？答案是肯定的。」

Wedbush 承認科技股目前面臨的壓力，包括聯準會的貨幣政策、中國關稅談判和估值擔憂。然而，公司認為這些回調是投資於有望引領「人工智慧革命」的公司的「黃金買入機會」。

分析師指出：「隨著科技產業財報季在下個月即將到來，我們相信華爾街將對這 2 兆美元的人工智慧資本支出將如何改變未來的科技格局有更好、甚至更光明的認識。」

Wedbush 的信心源於在最近的 CES 活動上與 CIO 和 IT 經理的討論，這些討論表明對科技和分配給人工智慧的資本支出的需求空前高漲。

公司認為，科技產業對債券市場影響的負面反應是一種暫時的敘事轉變，對人工智慧及其在各產業應用的潛在需求仍然強勁。