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鉅亨速報 - Factset 最新調查：高樂氏(CLX-US)EPS預估上修至7.03元，預估目標價為165.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對高樂氏(CLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.85元上修至7.03元，其中最高估值7.33元，最低估值6.8元，預估目標價為165.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.33(7.03)7.818.158.3
最低值6.8(6.68)6.617.018.3
平均值7.01(6.86)7.267.618.3
中位數7.03(6.85)7.287.648.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值71.98億74.53億77.17億79.91億
最低值69.84億70.60億72.49億76.96億
平均值71.00億72.36億74.41億78.44億
中位數71.14億72.34億74.27億78.44億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.365.583.731.202.25
營業收入67.21億73.41億71.07億73.89億70.93億

詳細資訊請看美股內頁：
高樂氏(CLX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCLX

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