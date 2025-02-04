鉅亨速報 - Factset 最新調查：高樂氏(CLX-US)EPS預估上修至7.03元，預估目標價為165.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對高樂氏(CLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.85元上修至7.03元，其中最高估值7.33元，最低估值6.8元，預估目標價為165.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.33(7.03)
|7.81
|8.15
|8.3
|最低值
|6.8(6.68)
|6.61
|7.01
|8.3
|平均值
|7.01(6.86)
|7.26
|7.61
|8.3
|中位數
|7.03(6.85)
|7.28
|7.64
|8.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|71.98億
|74.53億
|77.17億
|79.91億
|最低值
|69.84億
|70.60億
|72.49億
|76.96億
|平均值
|71.00億
|72.36億
|74.41億
|78.44億
|中位數
|71.14億
|72.34億
|74.27億
|78.44億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.36
|5.58
|3.73
|1.20
|2.25
|營業收入
|67.21億
|73.41億
|71.07億
|73.89億
|70.93億
詳細資訊請看美股內頁：
高樂氏(CLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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