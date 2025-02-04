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鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至3.81元，預估目標價為66.46元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.05元下修至3.81元，其中最高估值6.92元，最低估值1.39元，預估目標價為66.46元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.92(6.92)7.066.42
最低值1.39(2.54)3.173.63
平均值3.87(4.05)4.795.1
中位數3.81(4.05)4.925.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值632.18億563.80億590.82億
最低值476.80億496.20億502.69億
平均值512.94億526.36億553.54億
中位數505.06億527.21億560.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS4.2719.078.024.28
營業收入489.82億666.57億655.91億590.25億

詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPKX

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