鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至3.81元，預估目標價為66.46元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.05元下修至3.81元，其中最高估值6.92元，最低估值1.39元，預估目標價為66.46元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.92(6.92)
|7.06
|6.42
|最低值
|1.39(2.54)
|3.17
|3.63
|平均值
|3.87(4.05)
|4.79
|5.1
|中位數
|3.81(4.05)
|4.92
|5.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|632.18億
|563.80億
|590.82億
|最低值
|476.80億
|496.20億
|502.69億
|平均值
|512.94億
|526.36億
|553.54億
|中位數
|505.06億
|527.21億
|560.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.27
|19.07
|8.02
|4.28
|營業收入
|489.82億
|666.57億
|655.91億
|590.25億
詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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