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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fabrinet(FN-US)EPS預估上修至10.25元，預估目標價為272.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Fabrinet(FN-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.09元上修至10.25元，其中最高估值10.45元，最低估值10.05元，預估目標價為272.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.45(10.3)12.5414.42
最低值10.05(9.78)10.2613.32
平均值10.23(10.09)11.5513.81
中位數10.25(10.09)11.6813.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值33.97億40.86億46.10億
最低值32.96億35.12億43.78億
平均值33.60億37.74億44.94億
中位數33.78億37.39億44.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.074.025.366.738.10
營業收入16.42億18.79億22.62億26.45億28.83億

詳細資訊請看美股內頁：
Fabrinet(FN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFN

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