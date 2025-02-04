鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fabrinet(FN-US)EPS預估上修至10.25元，預估目標價為272.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Fabrinet(FN-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.09元上修至10.25元，其中最高估值10.45元，最低估值10.05元，預估目標價為272.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.45(10.3)
|12.54
|14.42
|最低值
|10.05(9.78)
|10.26
|13.32
|平均值
|10.23(10.09)
|11.55
|13.81
|中位數
|10.25(10.09)
|11.68
|13.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|33.97億
|40.86億
|46.10億
|最低值
|32.96億
|35.12億
|43.78億
|平均值
|33.60億
|37.74億
|44.94億
|中位數
|33.78億
|37.39億
|44.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.07
|4.02
|5.36
|6.73
|8.10
|營業收入
|16.42億
|18.79億
|22.62億
|26.45億
|28.83億
詳細資訊請看美股內頁：
Fabrinet(FN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司(SAIA-US)EPS預估下修至15.3元，預估目標價為551.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prudential plc - ADR(PUK-US)EPS預估上修至1.76元，預估目標價為25.76元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍圖醫藥(BPMC-US)EPS預估上修至-0.96元，預估目標價為129.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：L3哈里斯科技(LHX-US)EPS預估下修至13.38元，預估目標價為259.00元
上一篇
下一篇