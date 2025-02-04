search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：廢棄物管理(WM-US)EPS預估下修至7.68元，預估目標價為237.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 06:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對廢棄物管理(WM-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.8元下修至7.68元，其中最高估值8.36元，最低估值6.57元，預估目標價為237.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.36(8.36)9.510.2710.28
最低值6.57(6.33)7.558.710.28
平均值7.63(7.71)8.79.4210.28
中位數7.68(7.8)8.89.3810.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值259.22億276.47億291.70億307.71億
最低值231.38億243.69億267.47億307.71億
平均值255.23億269.47億280.65億307.71億
中位數256.46億270.54億281.33億307.71億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.524.295.395.666.81
營業收入152.18億179.31億196.98億204.26億220.63億

詳細資訊請看美股內頁：
廢棄物管理(WM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWM

相關行情

台股首頁我要存股
廢棄物管理223.721.57%

延伸閱讀


Empty