鉅亨速報 - Factset 最新調查：廢棄物管理(WM-US)EPS預估下修至7.68元，預估目標價為237.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 06:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對廢棄物管理(WM-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.8元下修至7.68元，其中最高估值8.36元，最低估值6.57元，預估目標價為237.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.36(8.36)
|9.5
|10.27
|10.28
|最低值
|6.57(6.33)
|7.55
|8.7
|10.28
|平均值
|7.63(7.71)
|8.7
|9.42
|10.28
|中位數
|7.68(7.8)
|8.8
|9.38
|10.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|259.22億
|276.47億
|291.70億
|307.71億
|最低值
|231.38億
|243.69億
|267.47億
|307.71億
|平均值
|255.23億
|269.47億
|280.65億
|307.71億
|中位數
|256.46億
|270.54億
|281.33億
|307.71億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.52
|4.29
|5.39
|5.66
|6.81
|營業收入
|152.18億
|179.31億
|196.98億
|204.26億
|220.63億
詳細資訊請看美股內頁：
廢棄物管理(WM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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