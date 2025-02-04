長聖1月營收5951萬 年增11.23% 創同期新高

長聖 ( 6712-TW )1 月營收 5951 萬元，年增超過 1 成，且寫下歷史同期新高。長聖預估，2024 年每股純益有望達 6 元以上，計畫配發每股 1 元股票股利以及 5 元現金股利，以回饋股東。

長聖 1 月營收 5951 萬元，雖然較 2024 年 12 月衰退 53.19%，不過年增 11.23%，創下歷史同期新高。2024 全年營收達 9.39 億元，年增 23.6%，每股純益上看 6 元以上，董事長劉銖淇表示，為回饋股東，計畫配發每股 1 元股票股利以及 5 元現金股利。

‌



總經理黃文良也提到 CDMO 產能，指出過去產品製作期長達 1 至 3 個月，隨著產線優化，可有效縮短生產時間，並投入更多產品項目，目前 CDMO 產能充足，且可提升 10 至 15% 的毛利，法人也預估，今年長聖毛利率有望維持 7 成以上的水準。