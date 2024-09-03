長聖8月營收寫新猷 下半年獲利有望倍數成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-03 10:42

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長聖 (6712-TW) 公告 8 月營收達 8778 萬，年月雙增，連續 8 個月的營收逐月成長。長聖看好，下半年業績表現將優於上半年，獲利有望呈現倍數成長。

長聖 8 月營收 8778 萬元，月增 25.04%，年增 11.4%；累計今年 1 至 8 月營收 4.99 億元，年增 20%，同樣創下歷史新高。

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總經理黃文良指出，自《再生醫療雙法》通過後，長聖已獲衛福部核准多項自體細胞治療技術，如 ADCV、CIK、DC-CIK(WT-1)、DCCIK 與 Gamma Delta-T 等繼續提供委託開發暨製造服務 (CDMO)，並與全台 19 家醫療機構合作包含台大醫院、臺北榮民總醫院與奇美醫院等醫療機構。

此外，並以全台首例 DC-CIK 細胞治療真實世界數據 (RWD) 發表在國際期刊，進一步推動了 CDMO 業績增長，積極進行多項細胞治療產品優化，可提升毛利 10 至 15%。