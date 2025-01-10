長聖估2024年EPS達6元以上 今年力拚營收成長4成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-10 11:52

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長聖 (6712-TW)2024 年繳出亮眼成績，每股純益達 6 元以上，董事長劉銖淇表示，CDMO 訂單能見度看到第四季，加上合作醫院與細胞治療項目持續擴展，今年營收力拚成長 4 成。

長聖去年全年營收達 9.39 億元，年增 23.6%，每股純益達 6 元以上，董事長劉銖淇表示，為回饋股東，公司計畫配發每股 1 元股票股利及 5 元現金股利。

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長聖以免疫細胞、幹細胞、奈米包覆以及外泌體為四大核心技術平台，其中免疫細胞平台 CAR-T 的新藥 CAR001，為全球首創異體 mRNA 基因轉殖的多靶向 CAR.BiTE-γδT 細胞療法，由 mRNA 傳遞系統能降低突變問題，並以 HLA-G 靶頭治療實體癌，目前已獲得美國 FDA 及台灣 TFDA 核准，進入 Phase I/IIa 臨床試驗，並進入第二組病患階段。

CDMO 產能方面，總經理黃文良則表示，過去產品製作期長達 1 至 3 個月，隨著產線優化，縮短生產時間，可以投入更多產品項目，目前 CDMO 產能都夠用，且能提升 10 至 15% 的毛利，法人也預估，今年長聖毛利率有望維持 7 成以上的水準。