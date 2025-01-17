任天堂Switch 2將於今年推出 4月活動搶先看詳情

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-17 02:00

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日本任天堂 (Nintendo)(7974-JP) 周四 (16 日) 表示萬眾矚目的 Switch 2 將於今年發售，不過該公司並沒有公布新款遊戲機售價，稱詳情會在 4 月 2 日的任天堂「任天堂直面會」(Nintendo Direct)公布。

圖：任天堂官網

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根據任天堂官網，先行體驗「Nintendo Switch 2」的活動「Nintendo Switch 2 體驗會」將於世界各地的多個城市舉辦，其中紐約日期是在 4 月 4 日至 6 日、洛杉磯則是 4 月 11 日至 13 日，而日本時間是 4 月 26 日至 27 日，台灣時間則未定。

在官網的預告片中，Switch 2 仍保持目前當代的設計，兩個 Joy-Con 手把仍可拆卸，組合機身的方式改為插槽式、手柄蓋似乎改成磁吸式組合，另外螢幕主機背後多了 U 型支架可供支撐。

官網還寫道，現有的 Switch 軟體皆能與 Switch 2 兼容，不過可能不支援部分軟體，詳情還需等官方日後公布。

諮詢公司 Kantan Games 的創始人 Serkan Toto 表示：「此次發布的產品沒有第一代 Switch 的衝擊力。」他說：「我們看到的更像是一款『Switch Pro』——比 Switch 2 更大的升級版。」他預估 Switch 2 可能會在 6 月之後正式上市。