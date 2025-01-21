台灣去年12月手機銷量跌破40萬大關 iPhone 16 Pro奪銷售冠軍

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-21 17:52

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研調機構公布最新全台實體通路手機銷售數據顯示，本月手機市場整體銷售量約 39.3 萬部，銷售量月減 18%，總銷售額也跌逾兩成；傑昇通信觀察，全台熱銷冠軍改由 iPhone 16 Pro（256GB）奪得，非蘋陣營賣最好的智慧手機依舊是三星 Galaxy A55（8GB/256GB）、熱銷旗艦手機則由三星 Galaxy S24 Ultra（12GB/256GB）蟬聯，上月被擠掉的紅米 13C，也由紅米 14C 接力進榜。

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傑昇通信分析，儘管雙 12、年終慶、聖誕節等年末節慶促銷活動頻繁，再加上通路平台不斷釋出優惠，預期台灣手機市場整體銷售量及銷售額會因而上升，但並未激起消費者換機熱潮，反而因多重節慶促銷分散買氣，加上消費者購物重心不僅限於手機，3C 家電汰換與其他年末商品購買需求亦集中在此時。

此外，通膨壓力讓不少民眾更傾向等待尾牙抽獎或利用年終獎金補貼換機費用，換機周期持續拉長，導致手機銷售表現不如預期，是 12 月銷量再度跌破 40 萬大關的關鍵。

傑昇通信表示，進一步看 12 月台灣智慧手機銷售榜單機表現，可看出單機排名與過往的慣例一致，只在細微排名有小幅變動，依舊由多款 iPhone 16 系列機型搶下銷售佳績，大肆霸榜拿下 10 席，而且大部分集中在前 10 名，賣得最好的改由 iPhone 16 Pro（256GB）拿下，與 iPhone 16 Pro Max（256GB）輪流坐。

傑昇通信提到，標準版 iPhone 16（第四名）及 iPhone 15（第十八名）的名次維持與前月相同，據悉即將在今年春季發表的 iPhone SE4，將採用與標版 iPhone 14 相似的設計，傑昇通信預期，開賣後也會影響 iPhone 15 庫存去化速度加劇。

傑昇通信表示，三星再度展現穩健的市占實力，成功拿下六席，12 月賣得最好的手機依舊還是中階防水機型 Galaxy A55（8GB/256GB），再次奪下安卓銷售冠軍，唯一有望挑戰 Galaxy A55 長銷霸主地位的，或許就是三星即將推出的 Galaxy A56，其升級的規格與功能將成為市場關注的焦點。

此外，Galaxy S24 Ultra（12GB/256GB）依舊蟬聯最暢銷安卓旗艦的寶座，傑昇通信認為，隨著 Galaxy S25 系列即將於 1 月發表，今年創新技術與升級配置能否吸引消費者，也是一大關鍵；尤其將對整合到 Galaxy S25 Ultra 的 S Pen 進行降級，此舉不僅令一票被 S Pen 制約的 Note 粉失望，恐進一步影響新機銷量。

傑昇通信指出，在 12 月台灣智慧型手機市場中，第三大品牌 OPPO 有三款機型入榜，除了中高階的長銷機型 Reno 12 Pro 依然表現穩定外，其餘兩款都是以親民定價為主打的 A 系列款式，包括 A3 Pro（6GB/128GB）以及 A3x，也在年底促銷熱潮中大放異彩，成為撐起品牌銷量的關鍵功臣。