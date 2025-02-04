三星S25系列開放在台預購 瞄準25%成長、拚AI手機銷量占3成

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-04 15:05

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台灣三星今（3）日宣布 Galaxy S25 旗艦系列手機正式開放預購，總經理陳啓蒙表示，目標較前一代 S24 系列成長 25% 以上，並力拚 AI 手機可以貢獻手機營收占比三成，今年也將加大行銷投資，看好 AI 整合應用帶動買氣。

陳啓蒙指出，全球市場 S25 系列預購表現亮眼，較前代呈現正成長，為擴大市占，台灣三星今年將透過系列活動強化消費者對 Galaxy AI 的認知，包括 2 月 21 日至 23 日將與 Pokemon GO 合作，讓消費者實際體驗 Galaxy AI 功能。

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針對 AI 手機市場，陳啓蒙表示，目前台灣 AI 手機滲透率約 17% 至 18%，預期隨著 S25 系列上市，加上未來 Galaxy A 系列陸續導入 AI 功能，今年目標將滲透率提升至 25% 以上，並期望公司 AI 手機銷售佔比達三成以上。

陳啓蒙強調，今年產品線將更加豐富，每季都會推出預期及意料之外的新產品，特別是在超高階市場（1000 美元以上）將加強布局，持續提升品牌體驗。

Galaxy AI 集結搜尋、翻譯、摘要及生成式圖像等豐富功能，重新定義人們溝通、工作、創作與探索世界的方式。三星全新 Galaxy S25 旗艦系列帶來更直覺的行動體驗，攜手 Google 升級版的 Gemini Live，不僅能理解複雜對話，還可讀取照片與 YouTube 內容提供更深入的建議。