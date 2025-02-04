水資源股溢泰2/7以每股90元登錄興櫃 前11月EPS達8.14元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-04 10:51

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水資源概念股溢泰實業 (7818-TW) 將於 7 日以每股 90 元參考價登錄興櫃交易，主辦券商爲凱基證券，溢泰實業自結 2024 年前 11 月稅後純益爲 11.87 億元，每股純益達 8.14 元。

溢泰實業成立於 1981 年，目前股本爲 14.99 億元，主要從事家用、商用及游泳池等過濾水處理、金屬家具、車載設備及戶外產品等之製造加工及買賣。在水資源領域，公司擁有水質分析實驗室與高精密分析儀器，能提供水質分析報告及客製化解決方案，現為全球知名淨水設備大廠的主要供應商。在台灣水資源產品出口市場中，市占率超過 45% 。

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在戶外用品領域，溢泰實業主要聚焦於車載產品系列，產品發展趨勢朝向模組化與多功能設計發展，以提升空間利用率和靈活性，並持續進行材料創新，採用鋁合金、碳纖維等輕量化耐用材質，提升產品性能，現已打入全球市場，與國際汽車品牌建立合作關係。

同時，在工業用水處理領域，溢泰實業提供製造業用中段回收水系統與末段廢水處理系統，涵蓋設計、施工及全方位維運的整合服務。運用建築資訊模型進行系統預設計，提升設計效率並整合智慧化與自動化控制系統，針對半導體、光電等高規格產業，提供客製化解決方案，有效控制品質並縮短施工時間。

OTC 資料顯示，就溢泰實業的營收分析，2023 年溢泰實業營收 120.04 億元，水資源產品營收占 53.12% 爲數大宗，金屬產品占 32.45%，工業水處理 14%。