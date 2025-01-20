野獸國海外營收高成長 明以每股30元參考價登錄興櫃
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-20 16:42
野獸國 (6995-TW) 明 (21) 日將以每股 30 元參考價登錄興櫃交易，從事授權 IP 及自有品牌的經營的野獸國在 2024 年下半年展現獲利爆發力，自結 1-11 月營收達 12.01 億元，稅後賺 1554 萬元，每股純益達 0.97 元，較 2023 年轉盈。野獸國 2024 年全年營收 13.41 億元，創新高，年增 26.28%。
野獸國目前股本 2.16 億元，董事長及總經理爲楊詠喨，主要推薦券商爲康和證券 (6016-TW)、華南永昌證券及中國信託證券。
野獸國今 (20) 日召開興櫃前法人說明會，楊詠喨指出，IP 商品已經完整融入所有人的生活，野獸國身為臺灣 IP 娛樂體驗產業的領導品牌，並帶領 MIT 商品前進全球市場的先鋒，野獸國致力於創造消費者需求以及滿足消費者需求，不斷在既有產品基礎上大力朝向新技術的融合前進。公司除可提供成熟標準化的 IP 授權與商品開發流程建議，更可依照特殊需求提供非標準化的解決方案滿足全球客戶。
野獸國明天將以其他類股在興櫃交易，2023 年營收 10.64 億元，毛利率 28.62%，稅後虧損 1.06 億元，每股虧損 3.82 元，2024 年上半年財報營收 5.94 億元，毛利率 29.56%，稅後虧損 1101 萬元，每股虧損 0.52 元。
野獸國自結 1-11 月營收達 12.01 億元，毛利率 31.45%，稅後 純益 1554 萬，每股純益達 0.97 元。野獸國已公布 2024 年 12 月營收達 1.4 億元，月增 52.31%，年增 46.73%，2024 年全年營收 13.41 億元，年增 26.28%。
野獸國是台灣 IP 產業品牌，由美系 IP 授權逐步拓展至日系 IP，並從品牌及 IP 的經營到產品及展覽活動的開發，能夠銷售到全球各個國家。野獸國 2024 年營收 13.41 億元，據統計，2024 年台灣 銷售 8.5 億元，占比 63%，海外營收 4.9 億元 37%，公司指出，去年海外銷售成長幅度高達 58%，對營收成長挹注高。
野獸國於 2024 年開發泰國產線並取得合作，讓原先的製造基地部署更加符合全球市場需求，也不斷推陳出新的產品設計和製造生產。
野獸國成立於 2010 年 10 月，長期深耕美系玩具與電影商品授權市場，為台灣 IP 授權產業品牌，設計及製造 IP 授權之玩具、文具、禮品、服飾等周邊產品，開發沉浸式娛樂體驗的 IP 展覽，並提供 IP 授權服務，一條龍式經營 IP 授權產業的生態鏈。
野獸國也創立自有品牌，擁有品牌門店及電子商城，從 IP 的授權服務，產品開發，產品銷售，實境娛樂一條龍式經營 IP 授權 產業的生態鏈，增加 IP 授權之商業價值以及延續 IP 的生命週期。
野獸國以台北總部為中心，並陸續在加州、上海、吉隆坡和曼谷設有子公司，授權範圍由美系 IP 逐步拓展至日、韓系及媒體串流平台之 IP，擁有品牌門店及電子商城，產品銷售至全球 30 多個國家，並籌辦大型跨國展覽活動。
野獸國的營收比重上，以自製及代理品收藏玩具及周邊商品占比最高，2023 年營收 9.6 億元，占比爲 90.27%，沉浸式娛樂體驗展覽營收 6155 萬元，占比 5.78%。
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