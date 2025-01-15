宇辰系統1/16每股70元登錄興櫃 前11月自結EPS 3.09元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-15 15:22

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由元大證券輔導的宇辰系統科技 (7813-TW) 明 (16) 日將以每股參考價 70 元登錄興櫃，宇辰系統主要從事廠務自動化及電力工程的系統整合服務。廣泛服務於國內高科技廠，為台灣高科技廠廠務儀器控制提供服務，負責統一控制生產所需的水、氣、化、機電、空調等廠務設備。

宇辰系統 2024 年截至 11 月營收 15.91 億元，毛利率 21.91%，稅後純益 5359 萬元，每股純益 3.09 元，營收及稅後純益已超越 2023 年全年 。宇辰系統的推薦券商包括元大證券及群益證券 (6005-TW)。

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宇辰系統 2024 年全年營收爲 17.65 億元，年增 20.7%

宇辰系統成立於 2010 年，目前股本約 1.87 億元，營運總部位於新竹市，董事長暨總經理何瑞祥帶領宇辰打入包括台灣半導體大廠的廠務自動化控制的工程業務，並同步代理工程所需相關設備，透過 24 小時的在地售服，深化了與客戶的連結，成為半導體大廠密不可分的重要夥伴。

宇辰集團也陪伴客戶腳步全球布局，除已設置中國南京子公司以及越南子公司以外，也陸續成立美國子公司及德國子公司。

宇辰利用先行者的優勢，從取得半導體大廠的儀控工程門票後，配合客戶需求，及遠觀未來都是軟體、IoT、AI 的世界，逐步自行研發各式廠務控制軟體，包括 FMCS(廠務監控)、FHM(物料管理)、E-MAP(智慧監視整合平台)、VMS(智慧振動監測管理)、VRS(視覺辨視系統)、EMS(能源管理) 等與硬體設備進行系統整合，再透過資料庫管理即時提供對應措施，達到無人自動化之廠務控制，協助客戶邁向工業 4.0 無人工廠的目標。