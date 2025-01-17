櫃買股債豐收創6項新高！簡立忠拋蛇年5大戰略方針 目標25家上櫃 47家興櫃

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-17 17:59

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櫃買中心今 (17) 日舉行年終記者會，董事長簡立忠表示，高速運算、人工智慧等新興科技應用擴大需求帶動既有投資優勢，113 年台灣整體經濟都朝正向發展，櫃買市場穩步成長，並寫下股價指數、日均成交值、外資買賣所佔比率及申請上櫃、登錄興櫃家數，永續發展債券發行量等 6 個新高，他提出蛇年 5 大戰略方針，並擬定目標：今年申請上櫃家數 25 家，登錄興櫃 47 家，並強調有信心絕對會「超標」 。



簡立忠指出，113 年櫃買市場股價指數最高在 7 月 11 日來到 281.34 點，達 89 年 6 月 17 日以來的高點，113 年底的指數收在 255.84 點，較 112 年底漲幅為 9.33%；113 年上櫃市場日平均成交值 1,122.75 億元，其中上櫃股票日平均成交值 960.84 億元及外資買賣占全市場之比例 22.74%，雙雙創下歷史新高；申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為 39 家及 92 家，也打破近年紀錄，可說是交出一張漂亮成績單。

此外，櫃買的債券 ETF 掛牌檔數及發行規模現居亞太第一 ；113 年債券 ETF 掛牌檔數 90 檔，發行規模近 3 兆元，全年計有 20 檔上櫃債券 ETF 申請 63 次追加募集，金額達 1 兆 3,713 億元，亦創歷史新高；債券 ETF 掛牌檔數及發行規模，在亞太地區各主要證券交易所中排名第 1，在世界各主要證券交易所中，排名第 6 名。

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自 106 年推出綠色債券以來，113 年永續發展債券發行量再創新高，達新臺幣 1,491.85 億元 (53 檔)，連續四年發行量破千億元，創下新的里程。

簡立忠強調，步入 114 年，全球經濟依然存在許多不確定性因素，未來企業營運仍面臨諸多挑戰，惟整體來看，全球經濟仍具韌性，加上美歐進入降息循環，有望刺激消費與投資。櫃買中心將持續配合主管機關政策，並充分扮演企業發展夥伴，114 年將以配合亞洲資產管理中心政策為軸心，擘劃五大戰略方針，厚實櫃買市場的競爭力。

戰略方針一、力挺中小微，提升櫃買多層次資本市場價值

1. 創櫃板 plus 助攻中小微

創櫃板成立迄今已逾 10 年，致力於協助中小微創新企業，提供企業成長所需資源，為響應政府「中小微企業多元振興發展計畫」之政策目標，強化扶植創新、新創、青年創業等創業團隊進入創櫃板，櫃買中心於 114 年 1 月 9 日公告實施創櫃板 plus 新制，調整申請輔導至正式登錄創櫃板後之各階段機制，規劃透過「強化誘因」、「簡化程序」、「加強推廣」及「分級輔導」等四大方向調整創櫃板機制，提供更多友善措施。plus 版除了友善的優化措施外，未來更規劃辦理「創櫃菁英選拔會」，藉由選拔會活動互動及業務瞭解，提升創櫃板公司與櫃買家族暨上市櫃公司 CVC(Corporate Venture Capital) 投資或業務媒合機會。

2. 結合中介機構發掘潛在優質案源

做為企業發展最好的夥伴，櫃買中心除持續精進申請上櫃公司之審查機制，打造友善籌資環境外，並將持續與各中介機構 (證券商及會計師等) 合作加強宣導櫃買市場特色及優勢，並透過一對一宣導說明會及實地拜訪企業發掘潛在優質案源，且向前延伸至更多中小微創新企業，協助更多企業進入櫃買多層次資本市場。

3. 整合推動資源，提供一站式服務

為達成 1+1 大於 2 之綜效，以擴大櫃買市場規模，櫃買中心與證交所整合推動資源，成立「臺灣資本市場服務團」，針對不同規模及階段之企業，提供所需諮詢或服務，讓企業一站式瞭解臺灣資本市場全貌，協助企業邁入資本市場。

戰略方針二、擴大永續發展債券市場，協助發行人永續轉型

1. 導引資金投入公共建設

113 年度永續發展債券市場，首度迎來高雄市與台北市政府成功發行首檔綠色政府債券及社會責任政府債券，桃園市政府亦已取得可持續發展債券資格認可，預計 114 年將發行我國首檔可持續發展政府債券，櫃買中心將持續協助中央政府及其他地方政府，並規劃建置住都中心發行永續發展債券櫃檯買賣制度，協助住都中心發行永續發展債券，落實國家居住正義，同時引導資金投入社宅等公共建設。

2. 推動中小企業發行永續 CB

櫃買中心持續推動以轉 (交) 換債券發行永續發展債券業務，積極拜訪潛在發行公司及承銷商，協助發行人疏理合格的投資項目。考量相較發行一般債券，永續發展債券之發行人須負擔外部機構評估費用等成本，櫃買中心推出永續發展債券評估費用補貼措施，期盼以實際行動鼓勵中小企業參與發行，給予發行人最實際的支持。

戰略方針三、引領企業淨零，提升企業價值

1. 協助上櫃公司實現永續發展

櫃買中心配合金管會「上市櫃公司永續發展行動方案」及「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」政策，持續協助上櫃公司關注及實現永續發展之議題，114 年有六大重要推動項目，包括引領企業淨零、精進永續資訊揭露、公司治理評鑑轉型 ESG 評鑑、持續提升資訊透明度、深化企業永續治理文化及建置我國綠色證券認證制度。櫃買中心協助上櫃公司分階段完成溫室氣體盤查、確信資訊及減碳目標、策略及具體行動計畫之揭露，並配合政府減碳計畫，透過上櫃公司串聯供應鏈，以邁向政府 2050 淨零碳排目標。

2 強化資訊揭露與溝通，提升企業價值

配合主管機關打造臺灣成為亞洲資產管理中心之政策，櫃買中心持續協助上櫃公司重視股東價值並積極與股東溝通，於公開資訊觀測站設置「提升企業價值計畫」專區，並鼓勵上櫃公司自 114 年起編訂提升企業價值計畫並經董事會通過後，揭露於專區，積極與股東及利害關係人溝通，增進資訊透明度及企業長期價值。

戰略方針四、引進國際創新商品，豐富櫃買市場深度與廣度

1. 持續精進及宣導現有商品

櫃買中心持續精進市場交易制度，主動式 ETF 及被動式多資產 ETF 櫃檯買賣制度已於 113 年 12 月 31 日公告實施，櫃買中心將持續協助投信公司發行主動式 ETF 及被動式多資產 ETF，以吸引更多國際投信業者及異質投資人參與 ETF 市場，提升國內 ETF 市場深度及廣度。另櫃買中心「黃金現貨交易平台」可使用現有證券帳戶下單買賣黃金現貨，提供投資人簡單便捷買賣黃金現貨管道，櫃買中心將持續推廣「黃金現貨交易平台」優點，鼓勵投資人將黃金現貨商品納入資產配置。

2. 持續推出櫃買創新商品

櫃買中心積極打造多功能與多層次之全方位交易所，持續推動櫃買市場創新商品，以提供企業及投資人多元化之需求。櫃買中心將參考國際發展趨勢及市場需求，持續研議建置證券商發行掛牌式結構型商品制度，以及基金架構 REITs 之櫃檯買賣制度，以促進我國資本市場商品多元化發展並與國際接軌。

3. 協助主管機關審查 VASP 登記制度

依據金管會發布「提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法」等修正條文，櫃買中心制定虛擬資產服務商辦理洗錢防制登記審查標準作業程序及相關檢核表，以協助主管機關嗣後審查虛擬資產服務商辦理洗錢防制登記申請書件，提供其初步審查結果參考。

戰略方針五、推動數位轉型，提升市場營運韌性與資安防護

1. 推動數位轉型，提升監理效能

櫃買中心為提升市場管理效能，擴大運用機器人流程自動化（RPA）及大數據（Big Data）等數位科技，一方面持續推動上櫃公司資訊申報作業無紙化，一方面擴大導入 RPA 軟體運用，推動監理作業流程自動化，提升查核精準度及深度。此外，櫃買中心並透過自然語言處理或語意分析等技術，建立預警指標協助查核，以保障投資人交易安全。

2. 強化交易市場網路資安防護機制

為強化證券期貨交易市場網路系統安全，確保交易市場正常運作，櫃買中心於 112 年至 114 年主辦交易市場網路資安防護機制強化作業。針對交易相關系統建立之威脅情境，使用分散式阻斷服務攻擊 (DDoS) 檢測及滲透測試等技術，驗證周邊單位及市場參與者系統是否存有須修補之資安漏洞，以強化整體證券期貨交易市場系統安全防護作業。

另為強化上市上櫃公司資訊安全管理機制，提升上市上櫃公司資安長及資訊人員資安知識及技能，113 年已辦理完成資安長資安課程，114 年將續辦資訊人員資安課程。

3. 強化金融知識普及，研擬獎勵措施

配合主管機關金融知識普及政策，櫃買中心每年針對各類型市場參與者舉辦不同面向的教育宣導活動，協助投資人掌握經濟情勢及關鍵投資議題，並宣導交易市場新制。另為提升櫃買市場之參與度，櫃買中心每年視市場需求，研擬各項競賽獎勵活動，包括：上櫃股票造市者、上櫃權證、ETF 等多項獎勵措施，以期提升櫃買市場交易量能。

4. 多元管道宣導，全力打擊詐騙

因應詐騙案件層出不窮，櫃買中心積極運用多元管道 (如社群媒體平台、平面媒體、實體活動、網路媒體及本中心防制金融投資詐騙專區) 進行防制金融投資詐騙之宣導，以提升民眾防詐意識。同時，運用科技巡查蒐集並通報網路涉詐廣告，阻絕民眾接觸涉詐廣告機會，降低被詐騙風險。